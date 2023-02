Verbale oder körperliche Angriffe gegen Mitarbeitende des Arbeitsmarktservice (AMS) wie die Messerdrohung am Montag in der Stadt Salzburg seien „leider kein Einzelfall“, erklärt Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer am Dienstag im SALZBURG24-Gespräch. Hotspot für solche Vorfälle sei die Landeshauptstadt, im Innergebirg sei dies seltener und Übergriffe oftmals weniger intensiv. „Die Anonymität der ‚Großstadt‘ verleitet. Das beobachten wir auch in anderen Städten wie Linz oder Wels, wo es Säureangriffe gab oder Autoreifen zerstochen wurden“, so Beyer. Sie selbst sei in ihrer Funktion als Abteilungsleiterin in der Stadt Salzburg mindestens einmal pro Woche gerufen worden, weil Kund:innen derart durchgedreht seien. Als sie in Gmunden tätig war, habe es jährlich nur wenige solcher Angriffe gegeben.

AMS-Personal für Angriffe geschult

Schon jetzt achte man beim AMS auf die Sicherheit der Mitarbeitenden, die für solche Attacken geschult werden. „Das gehört leider mittlerweile genauso zu einem AMS-Job wie die banale Stellenvermittlung.“ Es gebe einen eigenen Security-Manager, auch psychologische Betreuung werde angeboten. Ein besonderes Augenmerk liege zudem auf den baulichen Maßnahmen, welche laufend mit der Polizei evaluiert werden, so Beyer. Das wegen Corona montierte Plexiglas diene mittlerweile auch als Schutz.

Nach dem Angriff am Dienstag werde die Situation nun noch einmal reflektiert. Dieser sei nämlich in einer offenen Zone passiert, in der sich viele Menschen gleichzeitig aufhalten. „Das ist eigentlich schon eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn es aber sogar hier zu solchen Ausrastern kommt, sieht man, wie niedrig die Hemmschwelle ist.“

Sicherheitsvorkehrungen werden adaptiert

Ein Problem im Gebäude in der Landeshauptstadt seien die vielen Eingänge. „Man kann zum Beispiel auch über die Garage hineinkommen. Gleichzeitig brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Fluchtweg. Das ist eine schwierige Gratwanderung.“ Bevor im Herbst AMS-Mitarbeitende aus Stadt und Land im selben Gebäude untergebracht werden, werden auch hier die Sicherheitsvorkehrungen mit der Polizei noch einmal adaptiert, betont die Landesgeschäftsführerin.

Immer mehr Attacken gegen Mitarbeitende

Aggressives Verhalten gegenüber dem Personal würden sich häufen. „Sehr oft gibt es telefonisch verbale Attacken. Wenn man das nicht anzeigt, kommt es immer mehr zu Entgleisungen“, berichtet Beyer. Deshalb werde alles aufgezeichnet und genau geprüft, wann eine Anzeige möglich ist oder ein Hausverbot ausgesprochen werden kann. „Wir verbarrikadieren uns nicht. Kundenservice ist trotzdem wichtig. Aber die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss garantiert sein.“

Corona und Teuerung sorgen für Aggressivität

Seit der Corona-Krise merke man in den Beratungen, dass die Übergriffe immer intensiver werden. Die Teuerung verschärfe die Situation und mache viele Menschen aggressiver: „Wenn dann noch jemand das Geld streicht, was wir nicht grundlos tun, schmeißen viele die Nerven weg“, schildert Beyer ihre Beobachtungen. Im Fall der Messerdrohung am Montag habe der 33-jährige Beschuldigte laut Polizei ebenfalls "sein Geld" gefordert. Welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Sicherheitsmaßnahmen beim AMS noch haben wird, wird sich also zeigen.

(Quelle: SALZBURG24)