Postenschacher, Freunderlwirtschaft, Druck auf Kontrollorgane wie Justiz und Medien, Gesetzeskauf, intransparente Parteienfinanzierung, Beschaffungs-, Privatisierungs- und Bankenskandale: Korruption ist in Österreich omnipräsent – und kostet nebenbei jährlich Milliarden an Steuergeld. Im aktuellen Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International verliert Österreich zwei Punkte und erhält damit insgesamt nur noch 74 von 100 Punkten. „Die Art der politischen Kultur prägt die Maßstäbe für das Miteinander und damit für unsere Gesellschaft. Die derzeitige Entwicklung gibt Anlass zur Sorge. Dagegen müssen wir etwas tun“, sagt die ehemalige Politikerin (zuerst FPÖ, dann LIF und NEOS) Heide Schmidt (73). Sie ist einer der zwölf Proponentinnen und Proponenten des Antikorruptionsvolksbegehrens, die bereits im Vorjahr eine Liste von 72 Forderungen vorgelegt haben, um der Korruption im Land nachhaltig entgegenzuwirken.

Heide Schmidt im Interview

Korruption entsteht nicht von heute auf morgen. Im Interview haben wir Heide Schmidt gefragt, warum der Machtmissbrauch in Österreich derart präsent ist, welche Rolle das (schlechte) Gewissen in der Politik spielt und wie Integrität gelebt werden kann.

SALZBURG24: Buwog, Ibiza, Casinos – Korruption scheint in Österreichs Politik omnipräsent. Provokant gefragt: Sind Politikerinnen und Politiker schlechtere Menschen?

HEIDE SCHMIDT: Natürlich nicht, jede Verallgemeinerung hinkt. Aber wenn man sich manche anschaut, beruhigt das nicht.

Wie kann man sich denn eine Politikerin, einen Politiker vorstellen, der nicht korrupt ist, sondern integer und charakterfest handelt?

So, wie man das auch im Bekanntenkreis unterscheiden kann. Wer hat einen geraden Rücken und bleibt bei Positionen, wer richtet seine Fahne nach dem Wind. Jeden Charakterzug, den man selbst im eigenen Umfeld beobachten kann, gibt es wie sonst auch überall eben auch in der Politik. In dieser Branche kommen aber noch zwei Dinge dazu, die den Unterschied machen: Erstens ist es öffentlich und zweitens geht es um mehr. Es geht um Stimmen und darum, diese nicht zu verlieren.

Warum hat Österreich Ihrer Meinung nach ein derartiges Problem mit Korruption – woher kommt das?

Einerseits ist es die Kleinheit des Landes und damit die Verwobenheit auf persönlicher wie auf institutioneller Ebene. Der andere Grund ist wohl, dass es ein bisschen zur österreichischen Mentalität gehört, die Dinge nicht so genau zu nehmen und schleifen zu lassen. Das heißt, die Wahrnehmung, wo man Einhalt gebieten muss, weil es sich dann falsch entwickelt, ist in Österreich noch unterentwickelter als in anderen demokratischen Staaten. Und dazu kommt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sich zwei Parteien das Land aufgeteilt haben, damit sowas nicht wieder passiert. Das ist theoretisch ein positiver Ansatz. Doch diese Aufteilung ist letztlich zu einem Selbstzweck der Machterhaltung geworden und hat auch dazu geführt, dass man sich undemokratische Spielregeln gegeben hat. Das hat alles – wie überhaupt alles im Leben – einen Vorlauf gehabt.

Heute sind wir soweit, dass unser Gefühl, wann Korruption beginnt, ein unterentwickeltes ist. Ich glaube, dass das auch die große Chance eines breit unterstützten Volksbegehrens ist, dass man dieses Gespür dafür, was man darf und was man darf, in der gesamten Gesellschaft wieder entwickelt.

Wenn Sie von „Gespür“ sprechen, welche Rolle spielt denn dabei auch das Gewissen?

Auch das ist etwas, das wir aus unserer persönlichen Lebensführung kennen. Das Gewissen kann verschüttet werden und man muss es trainieren. Und dabei geht es nicht nur darum, das Gewissen zu hören, sondern auch danach zu handeln.

Kann man daraus schließen, dass eben dieses Training für eine Politikerin, einen Politiker noch wichtiger ist, weil es doch viele Einflüsse von unterschiedlichsten Seiten gibt?

Politik hat zwei große Erschwernisse. Zum einen steht die Person in der Öffentlichkeit. Das hätte zwar den Vorteil, dass alles transparent ist, nur diesen Vorteil haben wir noch zu wenig erkannt. In der Öffentlichkeit ist alles, was man tut und sagt, zu begründen. Die zweite große Erschwernis ist der Machtzuwachs. Und Macht korrumpiert: Sie nimmt sich das heraus, was ihr dient.

Kann da ein Antikorruptionsbegehren tatsächlich etwas an der aktuellen Korruptions-Situation im Land ändern?

Ich glaube, dass es sehr viel ändern kann. Es ist notwendig, an einigen gesetzlichen Stellschrauben zu drehen. Und damit das ernsthaft passiert, braucht es einen Schub der Bevölkerung. Denn letztendlich bedeutet das für die Machthaber selbst, sich Fesseln anzulegen. Das tut man nur, wenn es unbedingt sein muss. Eine breite Beteiligung am Volksbegehren kann ein Klima schaffen, dass auf parlamentarischer Ebene, aber auch in der Praxis, etwas weitergeht.

Es ist ein völliges Fehlverständnis zu glauben, dass alle Politikerinnen und Politiker unwillig sind. Es ist oft eine Mischung aus Uneinsichtigkeit, Beharrungsvermögen und auch Bequemlichkeit. Daraus muss man jene Bausteine herausbrechen, die am leichtesten möglich sind. Zum Beispiel eben die Bequemlichkeit – und das kann das Volksbegehren schaffen.

Würde man derzeit die Politikerinnen und Politiker finden, die wirklich bereit für eine neue politische Kultur sind?

Ja, das glaube ich schon. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber grundsätzlich zu unterstellen, dass man nur in die Politik geht, weil man wichtig sein will, ist eine Kurzsichtigkeit, die mit der Realität wenig zu tun hat. Natürlich geht eine Mehrheit der Menschen in die Politik, um das Land besser zu machen, um die Lebensqualität zu verbessern. Von dieser Mehrheit gibt es dann viele, die am Weg das Handtuch werfen, oder sich in einen Strom einreihen. Ja, das ist so. Aber jenen den Rücken zu stärken, die sich ihre Absichten nicht kaputt lassen machen wollen, das lohnt allemal. Und es gibt genug davon.

Frau Schmidt, vielen Dank für das Gespräch.

Antikorruptionsbegehren mit 72 Forderungen

Das Antikorruptionsbegehren beinhaltet insgesamt 72 Punkte und umfasst fünf große Themenblöcke:

Anstand & Integrität in der Politik Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und damit des Wirtschaftsstandortes Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz (insbes. der WKStA) sowie der Ermittlungs- und Kontrollbehörden Moderne, umfassende Antikorruptions- & Transparenz-Gesetzgebung Pressefreiheit, Medienförderung und Inseratenkorruption

PDF: Die Forderungen des Antikorruptionsbegehren

Die Eintragungswoche ist vom 2. bis zum 9. Mai. In diesem Zeitraum kann das Volksbegehren in jedem Gemeinde-/Bezirksamt bzw. Magistrat oder online via Handysignatur oder Bürgerkarte unterschrieben werden. Die Infos im Detail findet ihr HIER.

