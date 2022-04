"April, April, der macht, was er will" - und so steht uns am ersten Aprilwochenende ein erneuter Wintereinbruch bevor. Es schneit häufig, wobei sich laut ZAMG die Niederschläge am Nachmittag speziell zwischen Mitterpinzgau und Salzkammergut verstärken sollen. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen 0 und drei Grad.

Am Sonntag kann es auch am Vormittag speziell im Norden Salzburgs noch zeitweise leicht schneien. Am Nachmittag überwiegt trockenes Wetter, wobei die Wolken aber recht dicht bleiben. Nur vereinzelt schimmert die Sonne durch. Der lebhafte Nordwind im Lungau lässt im Tagesverlauf nach. Die Höchstwerte erreichen in Salzburg ein bis vier Grad.

APA/EXPA/STEFANIE OBERHAUSER (SYMBOLBILD) Winter feiert Comeback in Salzburg Winterlich wird es am Wochenende in weiten Teilen Salzburgs. Sogar in der Landeshauptstadt ist mit Schneefällen zu rechnen. Die Asfinag warnt vor glatten Straßenverhältnissen.

Nicht nur Salzburg, sondern auch weite Teile Österreichs und Deutschlands zeigen sich am ersten April-Wochenende angezuckert, wie Bilder auf Twitter, Instagram und Co zeigen.

Meine Tulpen in der Schnee Edition. pic.twitter.com/D3a4P2Krc5 — Sinchen Müller (@Sinchens_) April 2, 2022

(Quelle: SALZBURG24)