Seit zehn Jahren ist Ulrike Lamprechter schon Arbeitsinspektorin in Salzburg. In dieser Zeit hat sie viel erlebt. Dankbare Angestellte, wütende Firmenchefs, aber auch tragische Arbeitsunfälle. „Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und meistens sind sie vermeidbar“, erklärt die gebürtige Pongauerin. Und eine Aufgabe von Arbeitsinspektoren ist es, diese Gefahren vorzeitig zu erkennen und darauf hinzuweisen. Im eigentlichen Sinn also eine beratende Rolle. Dennoch genießt das Berufsbild in Österreich keinen sehr hohen Stellenwert.

Hysterische Reaktionen bei Inspektion

„Es gab auch schon hysterische Reaktionen auf meinen Besuch. Aber das ist sehr selten“, erzählt Lamprechter. Arbeiter und Arbeitgeber seien eben unvorbereitet, wenn die Arbeitsinspektorin unangemeldet in den Betrieben zur Inspektion vorbeikommt. „Ich habe mich auch schon bedroht gefühlt und bin selber wieder gegangen“. Allerdings komme auch das so gut wie nie vor. Was die 44-Jährige antreibt, sei das positive Feedback und Möglichkeit etwas zu bewirken.

Das Klischee der Arbeitsinspektor:innen

Und dennoch müssen sie und ihre Kolleg:innen mit dem Klischee leben, dass Strafen und Konsequenzen drohen, wenn sie in den Betrieben auftauchen. „Wir versuchen tagtäglich an diesem Image zu arbeiten und das ist meine Motivation. Ich habe gewonnen, wenn ich rausgehe und die Arbeitgeber:innen sagen, das war ein lösungsorientiertes und konstruktives Gespräch“, so die Arbeitsinspektorin. Der Blick von außen sei auch wichtig, da man innerhalb von Firmen oft betriebsblind für Gefahren sei. „Es soll eine win-win-win-Situation sein. Wenn wir auf den Arbeitnehmer schauen und dem geht’s gut, dann ist er leistungsfähig und motiviert und so hat der Arbeitgeber gewonnen, weil er wirtschaftlich und effizient arbeiten kann“, schlüsselt Lamprechter ihr Rezept auf. „Aber natürlich wird es immer den einen oder anderen geben, der sich nicht daran hält.“

Inspektorin mit Gefühl für die Arbeit

Bevor Lamprechter 2010 mit der Ausbildung zur Arbeitsinspektorin begann, hat sie in unter anderem in der Gastro und im Büro gearbeitet. „Ich habe schon viel gesehen und in der Praxis erlebt, daher habe ich vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge“. Aufmerksam wurde sie durch Zufall auf ihren jetzigen Traumberuf, nämlich ganz klassisch über eine Stellenausschreibung. Was über die Jahre auf sie zukommen würde, hätte sie sich damals wohl auch nicht vorstellen können.

Horror-Unfälle am Bau

Erst vor einer Woche, am 28. April, war der Welttag der Arbeitssicherheit. Dabei wurde auch in Salzburg von der Arbeiterkammer und von der Gewerkschaft Bau-Holz den zahlreichen verstorbenen Arbeitern auf Baustellen gedacht. Der Ort, an dem die meisten schweren Unfälle passieren. Einige dieser Horror-Unfälle musste auch Lamprechter im Nachhinein untersuchen. „Das ist der negative Aspekt der Arbeit. Die Fälle sind immer mit vielen Emotionen vor Ort verbunden. Man muss die Arbeitskollegen befragen, die oft noch alle geschockt sind“, schildert die Pongauerin. Solche Tätigkeiten seien nicht so einfach wegzustecken, der mache sie auch nicht jeder. Arbeitsinspektor:innen, die damit nicht zurechtkommen, würden auch nicht hingeschickt werden. Auch psychische Betreuung wird intern angeboten, um mental fordernde Erlebnisse gut wegstecken zu können.

Zeitdruck als größtes Problem

Abgesehen von unverschuldeten Vorfällen, seien Arbeitsunfälle häufig präventiv vermeidbar. Oft sei der Zeitdruck aber so groß, dass auf Sicherheitsvorkehrungen wie Gerüste verzichtet würde. „Wenn 20 bis 30 Firmen auf einer Baustelle arbeiten, dann ist alles getaktet. Am Ende wartet die Pönale“, kennt Lamprechter das Problem. Auch Überprüfungen würden sich als schwierig erweisen, da es so viele variable Baustellen gibt und manche nur oft nur drei Wochen an einem Ort sind. Dabei gibt es innerhalb der Salzburger Arbeitsinspektion sogar eine eigene Abteilung für den Bau. Positiv sei, dass das sich das Alkohol-Thema beinahe ganz aufgehört hätte.

Arbeitszeiten und fehlende Feuerlöscher

Meistens würden in den Arbeitsstätten aber nur kleinere Mängel anfallen, die sich rasch beheben lassen. Dabei gehe es um fehlende Feuerlöscher, offene Brandschutztüren oder verstellte Fluchtwege. Also kein Grund zur Panik für Arbeitnemer:innen und Arbeitgeber:innen. Manchmal würden sogar Angestellte oder deren Verwandte bei der Arbeitsinspektion anrufen und wegen Verletzung der Arbeitszeitregelung klagen. „Wir sagen aber niemals, warum wir da sind. Der Schutz der Arbeitnehmer:innen ist das Wichtigste“, stellt Lamprechter klar, die sich wie alle ihre Kolleg:innen nur nach der Rechtsgrundlage richtet. „Wir machen nur, was uns vorgegeben wird. Ich kann nicht den Parkplatz nach mir benennen lassen“.

Legale Kinderarbeit in Mozartstadt

Eine seltsame Spezialaufgabe hat Lamprechter auch inne. Sie muss die eigentlich verbotene Kinderarbeit überprüfen. Ein Phänomen, das wohl in wenigen österreichischen Städten vorkommt. Kinder dürfen zum Beispiel bei Theateraufführungen oder Filmproduktionen mitmachen. Was durch die Festspiele, das Adventsingen und Co in der Mozartstadt aber regelmäßig vorkommt. Das wäre legale Kinderarbeit, die jedoch strengen Regeln unterworfen ist. Und die müssen von der Arbeitsinspektorin vor Ort überprüft werden.

Wie gern und gewissenhaft die 44-Jährige ihrer Arbeit nachgeht, merkt man auch privat. „Ich halte zum Beispiel in Lokalen oder Hotels ganz instinktiv Ausschau nach Fluchtwegen“, grinst Lamprechter. Sicherheit geht eben vor.

