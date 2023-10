Übersetzt bedeutet Caritas nicht nur Fürsorge und Liebe, sondern auch Teuerung. Und um die Teuerung, vor allem am Wohnungsmarkt, geht es der Hilfsorganisation. Zahlen der Statistik Austria zeigen, in Salzburg sind 72.000 Menschen armutsgefährdet. Wer arm ist, kann sich die 18 Prozent Mietsteigerung inkl. Betriebskosten von 2018 auf 2022 oftmals nicht leisten. Da wundert es nicht, dass immer mehr Menschen die Hilfe der Caritas suchen. Bis Ende September 2023 waren es schon 12.000 Beratungskontakte. Das sind jetzt schon 2.000 mehr als im gesamten vergangenen Jahr 2022.

Wie weit verbreitet die Armut in Salzburg ist, zeigt folgendes: "Wir stellen mittlerweile hier Phänomene fest, die wir bisher nur von unseren Reisen in Syrien oder im Libanon kannten. Dort bekommen Kinder in der Schule oft die einzige warme Mahlzeit. Jetzt gibt es schon in Salzburg Schulen, wo man den Kindern ein Frühstück gibt, weil sie mit leerem Magen in die Schule kommen", berichtet Johannes Dines, Direktor des Caritasverbandes Salzburg, während eines Pressegesprächs am Montag.

Bis zu 60 Prozent des Einkommens fürs Wohnen

13 Prozent der Salzburger:innen sind armutsgefährdet. „In unseren Beratungsstellen erleben wir, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Vor allem für das Wohnen geben viele Menschen 50 bis 60 Prozent ihres Einkommens aus“, sagt Dines.

Das Wohnen sei ein gesellschaftlicher Seismograph und ein Auslöser von Problemen. „Steigen Mieten und Rückzahlungsraten, hängt ein ganzes Bündel an Hürden hinten dran. Es fehlt dann Geld für Kinder, medizinische Versorgung und soziales Leben. Vielfach sind hier Alleinerziehende stark betroffen. Finanzielle Sorgen treffen aber mittlerweile auch jene Generation, die das Sparen gelernt hat“, so Dines in Anspielung auf die ältere Generation.

Hilfesuchende erleiden Einsamkeit durch Armut

Stefanie Brucker leitet die Sozialberatung der Caritas. „Immer mehr Pensionisten kommen zu uns. Das plötzlich fehlende Geld durch die Teuerung führt sie in Einsamkeit. Weil das Geld für Kuchen, Kaffee oder eine Jause fehlt, fürchten sie sich davor, Leute zu sich einzuladen“, so Brucker.

Brucker, Dines und ihr Kollege Torsten Bichler (Caritas-Bereichsleiter Existenzsicherung) sind sich einig, dass die Armut aber nicht immer individuell an Beispielen gesehen werden darf, sondern nach strukturellen Veränderungen verlangt. „Was wirklich angegangen werden muss, ist das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz der ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung. Unser Vorschlag ist, die Richtsätze mit einer regionalen Färbung zu versehen. So ist das Wohnen in Salzburg oder auch Wien besonders teuer“, so Bichler. Eine Lösung sei, dass man von den neu eingeführten Höchstsätzen wieder zu Mindeststandards zurückkommen müsse.

Forderungen der Caritas

Um die Armut in Salzburg wirksam und nachhaltig zu bekämpfen, fordert die Caritas eine Mietpreisbremse, eine Reform der Sozialhilfe und der Wohnzuschüsse, eine Zweckwidmung der Wohnbauförderung, eine Hebung des Ausgleichszulagenrichtsatzes sowie einen nationalen Aktionsplan „Leistbares Wohnen“.

„Wir wissen, dass eine Mietpreisbremse bei privaten Vermietern rechtlich sehr komplex ist. Viele Vermieter erhöhen wegen gestiegener Kosten die Miete. Dabei bezahlen die Mieter die Energiekosten für Heizen, Licht oder Wärme ohnehin aus eigener Tasche. Hier sollten Vermieter langfristig denken. Leerstand bringt auch kein Geld“, sagt Dines.

Bei der Wohnbauförderung geht es der Caritas um die Zweckwidmung. Diese würde 2008 im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen abgeschafft. Diese Gelder müssten laut Caritas dringend wieder in die Beschaffung von leistbarem Wohnraum fließen.

Armut in Salzburg in Zahlen

13 Prozent der Salzburger:innen sind armutsgefährdet

22.000 Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind armutsgefährdet

22 Prozent können sich unerwartete Ausgaben nicht leisten

Alleinerziehende müssen fünfmal häufiger als der Durchschnitt auf Güter des täglichen Bedarfs verzichten

Zwischen 2018 und 2022 stiegen die Mieten (inkl. Betriebskosten) um 18 Prozent

35 Prozent mehr finanzielle Unterstützung pro Person notwendig

12.000 Kontakte bis Ende September 2023. Damit wurden bereits mehr Beratungsgespräche geführt als im gesamten Jahr 2022.

Für die Inlandshilfe der Caritas Salzburg stehen zwischen 2,5 und drei Millionen Euro zur Verfügung. Davon fließen 1,5 Millionen direkt in die Nothilfe. Das Geld verteilt sich auf zwei Säulen – die finanzielle Direkthilfe und die Beratung. Die Caritas prüft das Haushaltseinkommen und entscheidet dann, mit welchen finanziellen Hilfen der Haushalt bedacht wird. Am Ende geht es um eine nachhaltige Hilfe. "Statt einmal schnell Geld zu übergeben, beraten wir lieber länger und helfen der Person dafür langfristig", so Bichler abschließend.

(Quelle: SALZBURG24)