Am Montag stand in Österreich der Bahnverkehr für einen ganzen Tag still – sowohl von den ÖBB als auch der Westbahn. Grund war ein 24-stündiger Streik der Eisenbahner. Der Bahnverkehr soll am Dienstag ab Mitternacht wieder regulär laufen.

Gähnend leere Bahnsteige, verwaise Zuggarnituren, geschlossene Infopoints und Ticketverkaufsstellen: Der Salzburger Hauptbahnhof hat sich am Montagmorgen weitgehend menschenfrei gezeigt. Vom Streik überrascht wurden offenbar weniger die Pendler:innen, denn die Tourist:innen in der Stadt. Immer wieder trudelten Reisende ein, die eigentlich nach Wien oder München fahren wollten. Vom Arbeitskampf der Eisenbahner erfuhren sie allerdings erst kurz vor der vermeintlichen Abfahrt ihrer Züge.

Schienenersatzverkehr zwischen Salzburg und Freilassing

Während sich das Unbill für Fahrgäste Richtung Deutschland in Grenzen hielt – die Deutsche Bahn hat zwischen Salzburg und dem bayerischen Freilassing einen Schienenersatzverkehr eingerichtet – standen Reisende nach Wien vor großen Herausforderungen. Eine vierköpfige Familie aus England hat etwa für Dienstagfrüh den Heimflug von Wien-Schwechat aus gebucht. "Ich komme aber morgen nicht rechtzeitig zum Flughafen", sagte der Familienvater zur APA. Er überlege nun, für seine Familie ein Taxi zu nehmen – auch wenn er nicht mit einer Refundierung der Fahrkosten durch die Bahngesellschaft rechne.

Geschlossene Informationsschalter

Eine am Bahnhof gestrandete Urlauberin aus Kanada am Weg nach Wien beklagte, die ÖBB werde ihre Hotelkosten wohl nicht übernehmen, da sie ihr Ticket ja erst vor Fahrtantritt am Bahnhof kaufen hätte wollen. Und sie war in Sorge, ob denn die Züge in den nächsten Tagen wieder wie geplant fahren. Für teilweise Unmut sorgte am Montagmorgen auch, dass die Informationsschalter am Bahnhof geschlossen hatten. Die ÖBB hatten zwar eine Ansprechpartnerin für Reisende in der Schalterhalle engagiert, die Infos zu Umbuchungen und Fahrgastrechten verteilte, diese waren zum Leidwesen mancher Urlauber aber nur in deutscher Sprache gehalten.

Züge stehen still

Den Eindruck von Betriebsamkeit erweckten am Salzburger Hauptbahnhof am Montag auch die Ansagen für jeden einzelnen ankommenden und ausfahrenden Personenzug: Diese blieben aufrecht. Zusatz: "Dieser Zug fällt heute aus. Grund dafür: Streik". Alternativen zur Bahn waren am Montag übrigens knapp: Es gibt kaum Fernbusverbindungen von Salzburg nach Wien – auch, weil der Platzhirsch Flixbus die Strecke in Kooperation mit der Westbahn auf der Schiene bedient.

Streik auch bei Lokalbahn und Obus

Nicht völlig durchgesprochen haben dürfte sich am Montag auch, dass die O-Busse in der Stadt ebenfalls vom Streik betroffen sind. Weil sie den Strom für den Antrieb aus Oberleitungen beziehen, gelten sie eisenbahnrechtlich als Bahn. Am Morgen warteten darum etliche Menschen an den Bushaltestellen - etwa in der Alpenstraße. Keinen Zugverkehr gab es auch bei der von der Salzburg AG betriebenen Salzburger Lokalbahn im Flachgau und der Pinzgauer Lokalbahn, weil die Leitstellen ebenfalls bestreikt wurden.

Postbusse und Albusse fahren in Salzburg

Nach Plan waren hingegen die Regionalbusse der Post und die Busse der Firma Albus unterwegs. Ein Sprecher des Salzburger Verkehrsverbunds berichtete von einigen überdurchschnittlich vollen Bus-Linien in der Morgenstoßzeit. "Der Andrang hält sich aber in Grenzen." Laut ÖAMTC kam es am frühen Vormittag zu einem erhöhten, aber nicht dramatischen Verkehrsaufkommen auf den Straßen im Stadtinneren. Ein Stau wurde hingegen auf der Westautobahn zwischen den Ausfahrten Flughafen und Messe registriert – was allerdings einem Verkehrsunfall geschuldet war.

Ausnahme bei StLB in Tamsweg für Schüler:innen

Die Steiermärkischen Landesbahnen (StLB), die u. a. die Murtalbahn von Unzmarkt ins salzburgische Tamsweg (Lungau) betreiben, sind nicht völlig im Ausstand: In der Früh sind einige Zugpaare regulär gefahren. Zudem wurde der Fahrbetrieb auch um 14 Uhr wieder aufgenommen und soll im Regelverkehr bis Dienstschluss geführt werden, um den Schüler:innen auch den Heimweg zu ermöglichen.

Schüler:innen, die aufgrund des Streiks nicht zum Unterricht kommen konnten, galten am Montag als entschuldigt. Das teilte das Land Salzburg am Sonntagnachmittag mit.

Aktuelle Verkehrsinfos für Salzburg

Im Güterverkehr war laut ÖBB-Chef Andreas Matthä vorgesorgt. "Wir haben angesichts der angespannten Lage versucht, für wesentliche Kunden schon im Vorfeld die Züge in die Werke hineinzustellen. Das sollte großflächig gelungen sein, so dass die Großbetriebe normal arbeiten können", sagte Matthä am Montag im ORF-Radio.

Streikwoche in ganz Österreich

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) erklärte, in Österreich sei es Tradition, dass sich die Bundesregierung nicht in Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern einmischt. "Ich darf aber meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die Verhandler rasch auf eine Einigung kommen, die Kunden verlassen sich auf den öffentlichen Verkehr", sagte sie: "Als Ministerin, die Strukturen für eine umweltfreundliche Mobilität propagiert, blutet mir das Herz bei jedem Tag an dem der öffentliche Verkehr nicht zur Verfügung steht."

Die Westbahn wiederum betonte, dass sich ihre Mitarbeiter nicht am Streik beteiligt hätten. Entweder hätten sie einen Urlaubstag genommen oder die Zeit für Schulungen genützt, teilte der Bahnbetreiber in einer Aussendung mit. Da die Westbahn auf die Infrastruktur der ÖBB angewiesen sei, konnte sie den Dienst ebenfalls nicht aufrechterhalten.

Streik wegen gescheiterter Gehaltsverhandlungen

In den Gehaltsverhandlungen konnten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter am Sonntag auch in einer fünften Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen KV-Abschluss einigen. Laut ÖBB sind in Österreich normalerweise täglich rund 8.000 Personen- und Güterzüge von verschiedenen Betreibern unterwegs. Etwa eine Million Passagiere werden jeden Tag befördert.

Angesichts der Inflation von 11 Prozent fordern die Eisenbahn-Mitarbeiter Lohnerhöhungen von durchschnittlich 12 Prozent. Nachdem die Arbeitgebervertreter bis Sonntag nur 8,4 Prozent anboten, wurden die Verhandlungen am Wochenende vorerst ohne neuen Gesprächstermin abgebrochen.

Am Montag streikten auch die Brauerinnen und Brauer. Wie die Bahnerinnen und Bahner konnten sich deren Vertreter bisher mit den Arbeitgeberverhandlerinnen und -Verhandlern nicht auf einen neuen KV einigen. Dazu könnten am Freitag und Samstag in der neuen Woche auch noch Streiks im Handel geben, sollte man am Dienstag nicht doch noch Verhandlungen durchführen, die auch zu einem Ergebnis führen. Fixiert war der Termin vorerst noch nicht.

(Quelle: SALZBURG24)