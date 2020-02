Wie prognostiziert wurde am Abend, kurz nach 21 Uhr, der Wind über dem Bundesland zunehmend stärker. Das Sturmtief "Bianca" soll in der Nacht auf Freitag in der Stadt Salzburg und im Flachgau Spitzenwerte bis zu 110 km/h erreichen. Vereinzelt wird sogar mit Böen bis zu 120 km/h gerechnet, in den restlichen Bezirken werden Windspitzen bis zu 80 km/h erwartet. Erst im Laufe des Freitags soll "Bianca" dann die Luft ausgehen, so die Prognosen am späten Abend.

Bevor wir es morgen mit Sturmtief Bianca zu tun bekommen...kurzer Blick auf den heutigen Tag. 6-12 Grad die... Gepostet von Österreichische Unwetterzentrale am Mittwoch, 26. Februar 2020

Sturmtief „Bianca“: Feuerwehren in Alarmbereitschaft

„Die Prognosen wurden heute von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik leicht nach oben korrigiert. Der Norden Salzburg liegt in der orangen Zone, was Beeinträchtigungen in der Infrastruktur wie Verkehr, Energieversorgung und so weiter bedeuten kann. Bäume können brechen, Dachziegel können sich lösen, Gegenstände sollten gesichert werden“, so Norbert Altenhofer vom Katastrophenschutz des Landes am Donnerstag.

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg sowie sämtlichen Feuerwehren im Land standen in erhöhter Alarmbereitschaft. Feuerwehreinsätze waren gegen 23 Uhr noch keine gemeldet. Die Windspitzen dürften bis in die Morgenstunden aber noch an Kraft zunehmen.

SALZBURG24 wird Freitagfrüh nachberichten.

„Am Freitagmorgen wird umgehend eine Inspektion durchgeführt. Mitarbeiter der Baumpflegetrupps, des Amts für Öffentliche Ordnung und der Stadtgärten stehen bereit, um allfällige Schäden zu beseitigen bzw. Sicherungsmaßnahmen durchzuführen“, informierte etwa die Stadt Salzburg in einer Aussendung.

Richtiges Verhalten bei Sturm

Vermeide nach Möglichkeit nicht notwendige Autofahrten

Bleibe nach Möglichkeit in geschlossenen Räumen

Meide Alleen, Parks mit Baumbestand und Wälder

Vermeide alle Outdoor-Aktivitäten

Sicher rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien

Beachte die Anweisungen der zuständigen Behörden beziehungsweise Landeswarnzentralen

Verfolge die Informationen in den Medien

(Quelle: SALZBURG24)