„Das umfangreiche Testangebot und die regionalen Möglichkeiten haben sich in der Öffnungswoche und über die Pfingstfeiertage bewährt“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), und er fügt hinzu: „Von Mittwochabend bis Dienstagfrüh wurden rund 74.000, Wohnzimmertests‘ gemacht. Das zeigt, wie wichtig dieses unkomplizierte Zusatzangebot ist und auch, wie sehr es von den Salzburgerinnen und Salzburgern angenommen wird.“

Tests nach Bezirken

Nach Bezirken, sieht die Wochenbilanz vom 17. bis 23. Mai in den rund 100 kostenlosen Corona-Schnellteststationen des Roten Kreuzes und in den Gemeinden folgendermaßen aus:

Gesamtes Bundesland Salzburg: 120.233 Tests, davon 132 positiv

Flachgau: 28.435 Tests, davon 66 positiv

Stadt Salzburg: 40.098 Tests, davon 27 positiv

Tennengau: 17.514 Tests, davon 13 positiv

Pinzgau: 17.432 Tests, davon 7 positiv

Pongau: 13.463 Tests, davon 15 positiv

Lungau: 3.291 Tests, davon 4 positiv

Land Salzburg/Grafik

Mehr als 74.000 Wohnzimmertests in sechs Tagen

Die Apps für die sogenannten ,Wohnzimmertests‘ sind seit einigen Tagen sowohl für Android als auch für Apple-Geräte freigeschaltet, parallel dazu funktioniert auch die Web-Version über www.salzburg-testet.at, wie Haslauer erklärt. Von Mittwochabend bis Dienstagvormittag wurde diese Möglichkeit in Verbindung mit QR-Code exakt 74.210 Mal genutzt.

Gastro: Mehrheit der Gäste kommt getestet

Salzburgs Wirtesprecher Ernst Pühringer bilanziert nach dem ersten Prüfstein für die Gastronomie positiv: „Ich habe aus ganz Salzburg gute Rückmeldungen aus den Betrieben erhalten. Die Gäste kamen zum überwiegenden Teil bereits getestet oder mit Impf- sowie Genesungsbescheid in das Lokal und haben sich zum überwiegenden Teil sehr kooperativ an die geltenden Maßnahmen gehalten. Für einen spontanen Besuch im Gasthaus sind die ,Wohnzimmertests‘ eine ideale Ergänzung.“

Große Hilfsbereitschaft in Mariapfarr

Ein kurzer Blick ins Land Salzburg zeigt, dass das Engagement und die Verantwortung nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch in den Gemeinden groß sind. In Mariapfarr zum Beispiel hat sich das Testteam in der Feuerwehrzeugstätte niedergelassen und führt an drei Tagen pro Woche Abstriche durch, darunter auch am Samstag. „Das System ist bei uns gut angelaufen, am Samstag hatten wir gut 100 Personen bei uns, und auch für die laufende Woche sind noch ausreichend Plätze verfügbar. Die Herausforderung für die ehrenamtlichen Helfer ist zwar groß, aber die Hilfsbereitschaft noch größer“, berichtet Bürgermeister Andreas Kaiser.

Station in Krimml sehr beliebt

Auch im Pinzgauer Krimml ist das regionale Angebot gut angelaufen, an vier Tagen pro Woche werden hier Tests im Alpenvereins-Heim angeboten. „Wir sind gut organisiert durch die erste Woche gekommen, teilweise hatten wir über 100 Personen an einem Tag. Wenn es weiter so läuft, sind wir zufrieden“, betont Bürgermeister Erich Czerny.

Tests statt Sitzungen in Mattsee

Im Salzburger Seenland hat die Gemeinde Mattsee ihren Sitzungssaal kurzfristig in eine Teststation umfunktioniert, dienstags und freitags werden hier kostenlose Abstriche gemacht. „Die Leute sind sehr diszipliniert und allesamt mit einer Voranmeldung erschienen. So können wir effizient möglichst viele Tests für die Bevölkerung anbieten“, zeigt sich Bürgermeister Michael Schwarzmayr zufrieden.

