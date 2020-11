Zusätzlich zu den bereits orangen Bezirken Flachgau, Tennengau, Pongau und Stadt Salzburg wurde nun, aufgrund der Vorgaben des Bundes, auch in den Bezirken Lungau und Pinzgau die Bildungsampel auf die zweithöchste Stufe gestellt. Das berichtet das Land Salzburg in einer Aussendung am Montag. Damit verbunden: Der Unterricht für die AHS-Oberstufe, berufsbildende mittlere und höhere Schulen sowie Berufsschulen wird ab Dienstag, den 3. November bis vorerst 30. November auf Distance-Learning umgestellt. Kindergärten und Krabbelstuben bleiben offen.

Pflichtschulen bleiben offen

„Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, die Pflichtschulen offen zu halten. Das ist sowohl für die Schüler, als auch für die Eltern unglaublich wichtig. Darüber hinaus haben wir in diesem Altersbereich auch nicht das große Infektionsgeschehen“, so Bildungslandesrätin Maria Hutter (ÖVP). Die Ampelfarbe orange bedeutet bei den Volksschulen, Mittelschulen, AHS-Unterstufen, Polytechnische Schulen sowie Sonderschulen: Keine Schulveranstaltungen, kein Singen in geschlossenen Räumen und schulfremden Personen ist der Zutritt untersagt.

Kein Lernen in der Bibliothek

"Ich will nicht, dass junge Menschen ihre wertvolle Studienzeit verlieren", betonte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz. Auch Prüfungen sollen wo möglich digital stattfinden, in den Bibliotheken soll nur noch die Ausleihe, aber kein Lernbetrieb mehr möglich sein, heißt es in einer Empfehlung des Bildungsministeriums.

Distance Learning an den Universitäten

Die Unis, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen und Privatunis sind "aufgrund des professionellen Umgangs der Hochschulen im Frühjahr und in den letzten Monaten" von der jüngsten COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung des Gesundheitsministeriums zwar ausgenommen, wie Faßmann in einem am Montag versendeten Brief an diese betont. "Gleichzeitig hat die Regierungsspitze zurecht den politischen Anspruch erhoben, dass die Universitäten und Hochschulen in Distance Learning umschalten sollen. Grund dafür sind die stark gestiegenen Infektionszahlen in den Altersgruppen der 20- bis 30-Jährigen - also dem Großteil der Studierendenschaft."

Ausnahmen ermöglichen Hybridlehre

Das Bildungsministerium hat bereits im Sommer gemeinsam mit Vertretern der Hochschulen einen "Leitfaden für den gesicherten Hochschulbetrieb" vorgelegt, in dem abhängig von der Ampelfarbe Maßnahmen empfohlen werden. Mit dem Lockdown wird die Ampel nun quasi auf orange gestellt, die Hochschulen sollen den Betrieb dabei - unter Berücksichtigung der individuellen Anforderungen am jeweiligen Standort - auf Distance Learning umstellen - und zwar "in den Bereichen, wo das sinnvoll möglich ist". Wo dies nicht geht, bleibt Hybrid- oder Präsenzlehre jedoch weiter erlaubt. Faßmann nannte hier als Beispiel nicht verschiebbare Lehre wie etwa in der Zahnarztausbildung, im Brief werden noch Laborausbildungen im medizinisch-technischen oder technischen Bereich sowie in künstlerischen Lehrveranstaltungen genannt.

Ausdünnung, aber Betrieb läuft weiter

Auch Prüfungen sollen nach Möglichkeit digital abgehalten und Verschiebungen vermieden werden. Gröbere Einschränkungen bringt der Lockdown, wie schon im Frühjahr, für angehende Lehrer mit sich: Schulpraktika sollen hier "aufgrund des erhöhten Schutzniveaus in den Schulen" vorübergehend nicht möglich sein.

Der allgemeine Universitäts- bzw. Hochschulbetrieb sowie der Forschungsbetrieb sollen unterdessen fortgesetzt werden, wobei soweit wie möglich auf Homeoffice gesetzt werden soll. "Unser Prinzip lautet: Ausdünnung der Sozialkontakte an den Hochschulen, aber nicht Einstellung des Betriebs", so Faßmann, der an die Hochschulen appelliert, die Empfehlungen rasch in ihre neuen Umsetzungskonzepte aufzunehmen, so das nicht ohnehin schon geschehen ist.

Kritik: Umstellung für SPÖ "Nacht-und-Nebel-Aktion"

Ein "desaströses Informationsmanagement" hat SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid der Regierung am Montag in Zusammenhang mit den Schulen attestiert. Erst am Freitag sei angekündigt worden, dass die Schulampel bundesweit gelb bleiben soll. Nur einen Tag danach seien die Oberstufen dann in einer "Nacht-und-Nebel-Aktion" vom Umstieg auf Fernunterricht informiert worden und auch von der Möglichkeit, bei Ampelfarbe Orange Schichtbetrieb zu fahren, sei keine Rede mehr.

(Quelle: SALZBURG24/APA)