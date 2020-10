Laut einem der APA vorliegenden Papier stehen 21 Regionen neu für eine Rotfärbung zur Diskussion. Die vier in der Vorwoche erstmals rot eingestuften Bezirke dürften zudem in der Risikoeinschätzung von dieser Woche gleich bewertet werden. Die Gremiensitzung könnte heute länger dauern, wie die APA erfuhr.

Tennengau bleibt wohl rot

Wels-Stadt in Oberösterreich, Hallein in Salzburg sowie Innsbruck-Stadt und -Land in Tirol müssen mit einer gleichbleibenden Rotschaltung rechnen. Neu hinzu zu den Regionen mit "sehr hohem Risiko" könnten Neusiedl am See im Burgenland, St. Pölten-Stadt, Bruck an der Leitha, Mödling, Tulln und Amstetten in Niederösterreich kommen. Letzterer Bezirk würde damit Orange überspringen und direkt von Gelb auf Rot wechseln.

Oberösterreich: Mehrere Bezirke vor Hochstufung

In Oberösterreich könnten auf Wels nun auch Gmunden, Grieskirchen, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding und Vöcklabruck mit Rot folgen. In der Steiermark sind die Bezirke Leoben (zuletzt gelb) und Voitsberg gefährdet. In Tirol stehen die Bezirke Imst, Landeck und Schwaz für eine Hochstufung von Orange auf Rot im Raum, in Vorarlberg die Region Rheintal/Walgau. Für die Kärntner Bezirke gibt es laut dem Diskussionspapier ebenso wie für Wien keine Gefahr einer Rotschaltung.

(Quelle: APA)