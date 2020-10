"Wir haben im ganzen Land stark steigende Infektionszahlen. Den größten 'Sprung' gab es dieses Mal im Pinzgau, von Gelb gleich auf Rot. Das liegt hier hauptsächlich an großen Familienclustern", so Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz in einer Aussendung.

Land Salzburg Die aktuelle Situation in Salzburg.

Corona-Ampel: Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche

Stadt Salzburg: Von Gelb auf Orange

Flachgau: Von Orange auf Rot

Tennengau: Von Rot auf Rot

Pongau: Von Orange auf Rot

Pinzgau: Von Gelb auf Rot

Lungau: Von Gelb auf Orange

Coronavirus: Starker Anstieg in ganz Salzburg

Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz sitzt für Salzburg in der Ampel-Kommission des Bundes und fasst die Gründe dafür zusammen, dass die Farben bei uns in den Bezirken immer eintöniger werden. "Die Zahl der Infektionen steigt massiv und zwar in allen Bezirken. Inzwischen sind laut Landesstatistik 101 von 119 Gemeinden betroffen, 1.416 Personen sind heute (Stand 16.30) aktiv infiziert. Die Reproduktionszahl liegt bei 1,48", fasst Juhasz zusammen.

Juhasz erwartet Entspannung durch Herbstferien

"Das heißt nichts anderes, als dass sich das Coronavirus weiter stark in Salzburg ausbreitet", sagt Juhasz und ergänzt: "Von den Herbstferien kommende Woche erwarte ich mir persönlich schon eine Entspannung, die sich dann zeitverzögert zeigen wird. Allerdings funktioniert das nur, wenn sich sowohl die Lehrpersonen als auch die Schülerinnen und Schüler und das Personal an den Schulen allgemein auch privat an die Regeln hält, um möglichst eine Ansteckung zu vermeiden und sie erst gar nicht i die Schule zu bringen." Die Bildungsampel wird morgen aufgrund der anstehenden Herbstferien kommende Woche nicht neu geschaltet.

21 Bezirke in Österreich auf Rot geschaltet

Ab Freitag sind in Österreich 21 Bezirke bzw. Regionen in sieben Bundesländern auf Rot gestellt. Wien blieb demnach Orange, neben der Bundeshauptstadt gibt es nur in Kärnten noch keine roten Flecken, wie die APA am Donnerstagabend aus Kreisen der Ampel-Kommission erfuhr. Rot wurden demnach Neusiedl am See im Burgenland, in Niederösterreich St. Pölten Stadt, Amstetten (direkt von Gelb auf Rot gestellt), Bruck an der Leitha, Mödling und Tulln, in Oberösterreich Gmunden, Grieskirchen, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding und Vöcklabruck, in Salzburg Salzburg Umgebung, St. Johann im Pongau und Zell am See, in der Steiermark Leoben und Voitsberg, in Tirol Imst, Landeck sowie Schwaz und in Vorarlberg die Region Rheintal/Walgau.

Gegenüber der Vorwoche unverändert rot blieben die Bezirke Wels Stadt in Oberösterreich, Hallein in Salzburg sowie Innsbruck Stadt und Innsbruck Land in Tirol.

(Quelle: APA/SALZBURG24)