Rund 50.000 Salzburgerinnen und Salzburger haben sich mit Stand Mittwoch, 8.30 Uhr, ihren Schutz auffrischen lassen. „Bis Jahresende sind es noch weitere 200.000, für die der dritte Stich empfohlen wird“, sagt Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik. Denn: Jeder, der sich bis zum Sommer impfen ließ, soll sich noch in diesem Jahr die Auffrischungsimpfung holen und sich gleich einen Termin vereinbaren, heißt es in einer Aussendung des Landes Salzburg.

Land Salzburg Die Durchimpfungsrate in Salzburg grafisch dargestellt.

Aber auch bei den Erst- und Zweitstichen ist der Wettlauf gegen die Pandemie noch nicht vorbei. Die Durchimpfungsrate liegt bei 61,8 Prozent der Gesamtbevölkerung, nötig sind 80 bis 85 Prozent. Bei der Auffrischungsimpfung geht Salzburg in Abstimmung mit den Medizinern einen schnellen Weg und ermöglicht die dritte Dosis bereits vier Monate nach der Zweitimpfung. Alleine diese Woche gibt es 84 Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung im ganzen Land.

Auffrischung: 20 Mal besser geschützt

Um den Impfschutz gegen das Corona-Virus zu stärken, wird allen ab 18 Jahren, die bis zum Sommer ihre zweite Dosis erhalten haben, eine Auffrischung bis Jahresende empfohlen. „Israel hat uns gezeigt, dass eine große Welle nur mit der Auffrischungsimpfung eingefangen werden konnte. Nach dem dritten Stich ist der Schutz gegen einen schweren Verlauf 20 Mal so hoch wie nach dem zweiten. Und wir haben eine fünffache Reduktion der Übertragung, was in dieser Phase ja auch ganz wesentlich ist“, erläutert Dr. Uta Hoppe, Primaria am Universitätsklinikum Salzburg und Intensivmedizinerin.

Land Salzburg Die Sieben-Tage-Inzidenz in Salzburg grafisch dargestellt.

Schulpersonal frischt auf

Ab heute, Mittwoch, erhalten alle Lehrerinnen und Lehrer sowie das gesamte Schulpersonal in Salzburg per SMS eine Einladung. „Ich appelliere daher an alle im Schulbereich, dieses nach wie vor kostenlose und umfangreiche Impf-Angebot in allen Bezirken in Anspruch zu nehmen. Es ist ein wichtiger Beitrag, dass wir den Präsenzunterricht aufrechterhalten können“, sagt Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP).

Land Salzburg Die Neuinfektionen in Salzburg grafisch dargestellt.

Salzburger bekommen Post

Alle jene, die auf der Plattform www.salzburg-impft.at registriert sind, werden per SMS oder E-Mail an die Auffrischungsimpfung erinnert oder bekommen Post. Das Land Salzburg verschickt einen Aufruf an Personen ab 65 Jahre, die noch keine Auffrischung haben. Um wirklich alle Salzburgerinnen und Salzburger mit der Botschaft zu erreichen, ist die Auffrischung des Corona-Schutzes auch das Schwerpunktthema bei der bis dato größten Impf-Info-Kampagne des Landes, die bereits angelaufen ist. Das Gesundheitsministerium plant zudem Anfang Dezember einen Brief an alle noch nicht geimpften Personen zu versenden.

Zulassung der Impfung für Fünf- bis Elfjährige erwartet

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird voraussichtlich am 24. November über die Zulassung der Covid-19-Schutzimpfung von Biontech/Pfizer für Fünf- bis Elfjährige entscheiden. „Es spricht alles dafür, dass die Behörde sich für die Zulassung entscheiden wird. Sie wird bereits in den USA sowie in Israel und der Slowakei an diese Altersgruppe verabreicht“, sagt Impfkoordinator Dr. Rainer Pusch. „Wir sind jedenfalls in Abstimmung mit der Ärzteschaft, um dann auch Kindern, wo es derzeit ja eine hohe Inzidenz gibt, den Schutz anbieten zu können“, so Pusch.

Wo die Inzidenz besonders hoch ist

Besonders stark steigt derzeit die Zahl der Neuinfektionen in jüngeren Altersgruppen. Aufgrund der bis jetzt nicht vorhandenen Impfmöglichkeit bei den 5- bis unter 12-Jährigen ist dies die Altersgruppe mit der zweithöchsten Inzidenz. „Allein in den vergangenen sieben Tagen haben sich mehr als 1.000 Kinder in dieser Gruppe infiziert. Mit Stand heute, 8.30 Uhr liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 2.677“, sagt Gernot Filipp von der Landesstatistik. Nur für die 12- bis unter 15-Jährigen ist der Wert mit knapp 3.000 noch höher. „In allen anderen Altersgruppen ist die 7-Tage-Inzidenz geringer, sie sinkt kontinuierlich mit steigender Impfquote immer stärker ab. Daraus kann man schließen, dass nur die Impfung die hohen Infektionszahlen bei den jungen Menschen eindämmen kann“, so Filipp.

Land Salzburg Die Durchimpfungsrate nach Altersgruppe grafisch dargestellt.

Alle Infos zur Impfung in Salzburg

Die Angebote zur Corona-Schutzimpfung in Salzburg sind nach wie vor mit und ohne Anmeldung möglich und wurden auf den Sonntag ausgeweitet. Zusammenfassung und einen Überblick pro Bezirk gibt es immer aktuell unter www.salzburg.gv.at/einfachimpfen.

Impfstraßen in allen Bezirken – mit Anmeldung: www.salzburg-impft.at und Gesundheitshotline 1450. Tausende Termine sind buchbar.

Erste, zweite und dritte Dosis können verabreicht werden. Für die dritte Dosis ist eine Arztpraxis empfohlen, aber auch die Impfstraßen und offenen Impftermine stehen zur Verfügung.

