96 Dosen des Corona-Impfstoffs sind in Salzburg eingetroffen. „Es ist der Auftakt zur Umsetzung unseres Corona-Impfplans in Salzburg. Größere Mengen an Impfstoff erwarten wir dann Mitte Jänner. Sobald diese da sind, werden wir die Impfungen in Seniorenwohnheimen fortsetzen und sie in Spitälern, Gesundheitseinrichtungen und Betreuungseinrichtungen aufnehmen“, informiert Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) in einer Aussendung.

Seniorenwohnhaus Liefering macht den Anfang

Am Sonntag wurden Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenwohnhauses Liefering sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen Covid-19 geimpft. Randolf Messer, ärztlicher Leiter der städtischen Senioreneinrichtungen, nahm die erste Impfung an seinem Kollegen Leonhard Hofer, der als Arzt am Seniorenheim tätig ist, vor. „Noch nie sind in der Medizin in so kurzer Zeit so viele Ressourcen in die Entwicklung eines Impfstoffs geflossen. 44.000 Testpersonen waren eingebunden“, weiß Messer. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer muss mit großer Vorsicht transportiert und bei minus 70 Grad gekühlt werden. Vor Verabreichung muss er zwischen plus zwei und Grad aufbewahrt werden. Ist er erst einmal in der Impf-Phiole, muss er innerhalb von fünf Stunden verabreicht werden.

„Ich bin nervös wie am ersten Schultag“, gesteht Seniorenwohnhaus-Leiterin Andrea Sigl. „Ein wirklich hartes Jahr liegt hinter uns. Umso mehr freue ich mich jetzt über den Impfstart“, erklärt Sigl. Die 96 Dosen reichten genau aus, denn es hätten sich viele Freiwillige in der Einrichtung gemeldet, hieß es vom Land Salzburg.

Hagenauer: "Impfung schafft Sicherheit"

„Die Corona-Pandemie hat uns seit März dieses Jahres extrem gefordert. Dass jetzt mit den Impfungen begonnen werden, gibt Hoffnung für das kommende Jahr. Wir alle wollen so etwas wie Normalität erlangen. Das kann nur mit der Impfung erreicht werden“, sagt Stöckl. Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) sagt zu den ersten Impfungen im Seniorenwohnhaus: „Testen schafft Klarheit und die kommende Impfung schafft Sicherheit. Wir werden gemeinsam mit dem Land die Impfstrategie für unsere Senioreneinrichtungen so rasch und professionell wie möglich umsetzen.“

Am Vortag war die erste Lieferung von 9.750 Impfdosen des Corona-Impfstoffes bei einem Pharmagroßhändler in Wien in Empfang genommen worden. Im Anschluss wurden die Vakzine umverpackt und unter anderem vom Österreichischen Bundesheer ausgeliefert.

Bundesheer liefert Corona-Impfstoff aus

Um 23.00 Uhr erfolgte die Beladung der Bundesheer-Fahrzeuge in Wien. Anschließend wurden die Vakzine von Soldaten des Transportmanagements des Bundesheeres zu ihren Bestimmungsorten gebracht. Die Zustellung zum Endverbraucher erfolgte im "Schneeballsystem" durch Soldaten von Verbänden aus den jeweiligen Bundesländern. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dankte den involvierten Soldaten und Zivilbediensteten, "für weitere Aufgaben stehen wir bereit".

(Quelle: SALZBURG24/APA)