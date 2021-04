"Besonders stark ist dieser Rückgang bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Seniorenwohnhäusern, wo es fast keine Covid-Sterbefälle mehr gibt. Das ist auf die Impfung zurückzuführen", so Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik, in einer Aussendung am Donnerstag.

Pongau: Corona-Lage entspannt sich

Außerdem entspannt sich die Infektionslage im Pongau leicht, aber die Neuinfektionen seien nach wie vor zu hoch. Derzeit gibt es (Stand 1. April, 8 Uhr) 2.586 aktiv infizierte Personen im Bundesland Salzburg, bis dato wurden insgesamt 43.686 Infektionen gezählt.

Aktiv Infizierte nach Bezirken

Flachgau 844

Stadt Salzburg 697

Tennengau 256

Pongau 353

Pinzgau 362

Lungau 74

Inzidenz in Salzburg bei 249

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Landesstatistik bei 249, das ist der geringste Wert seit drei Wochen. Die Lage in den Krankenhäusern sei derzeit angespannt, aber zu bewältigen: 116 Covid-19-Patienten müssen stationär behandelt werden, davon 19 auf der Intensivstation.

"Pongau erholt sich langsam"

Die Lage im Pongau und speziell im Gasteinertal – hier gelten noch Ausfahrts- und Einfahrtstest bis einschließlich Ostermontag – entspannt sich langsam. "Seit Beginn der Ausfahrtsbeschränkung im Gasteinertal sind die Neuinfektionen kontinuierlich zurückgegangen. Dies hat dazu geführt, dass die Sieben-Tages-Inzidenz von rund 1.000 am 15. März auf nunmehr rund 250 zurückgegangen ist", so Filipp.

Am schnellsten sei der Rückgang in der ursprünglich am meisten betroffenen Gemeinde Bad Hofgastein gewesen. "Etwas zeitversetzt haben die Maßnahmen dann auch in Bad Gastein und Dorfgastein gewirkt. In allen drei Gemeinden liegt die Sieben-Tages-Inzidenz mittlerweile nur mehr leicht über dem Bezirksschnitt und hat in zwei der drei Gemeinden das landesweite Durchschnittsniveau erreicht. Nur in Bad Gastein liegt sie noch darüber."

Entspannung in ganz Salzburg

Die Maßnahmen im Gasteinertal und auch im sehr betroffenen Pongau hätten gewirkt, was sich auch auf das gesamte Bundesland auswirke. „Die Sieben-Tages-Inzidenz im Bezirk ist in den vergangenen zwei Wochen um die Hälfte gesunken. Der Pongau weist damit nicht mehr wie rund zwei Monate davor die höchste Inzidenz aller Bezirke auf, sondern liegt bereits deutlich unter dem Landesniveau und den meisten anderen Bezirken.

Dieser massive Rückgang hatte auch Auswirkungen auf das Niveau der Inzidenz im Bundesland. So führt alleine diese Veränderung im Pongau zu einer um etwa 30 Punkte geringeren Sieben-Tages-Inzidenz im gesamten Land Salzburg. Das ist in etwa auch die Veränderung des Landeswertes in diesem Zeitraum“, erklärt Filipp.

Corona-Lage im Überblick

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 249, der geringste Wert seit rund drei Wochen.

Die Reproduktionszahl ist erstmals seit Mitte Februar unter eins.

Erstmals seit zwei Monaten weist die Gruppe der 15- bis 19-Jährigen nicht mehr die höchste Inzidenz auf.

Bei den über 85-Jährigen liegt die Inzidenz bei 81, eine Wirkung der Impfung.

Die Zahl der Covid-19-Patienten ist in den vergangenen Wochen gestiegen, das Durchschnittsalter der Covid-19-Intensivpatienten liegt derzeit bei 69. Sorgen bereiten den Experten die immer noch vielen Neuinfektionen, denn auch jüngere Personen haben teils sehr schwer Krankheitsverläufe.

Die Zahl der Todesfälle geht seit den traurigen Höhepunkten im November und Dezember seit Jänner zurück, das gilt auch für den März.

Die infizierten Personen werden jünger. Die höchste 7-Tages-Inzidenz weisen derzeit die 15- bis 34-Jährigen auf.

(Quelle: SALZBURG24)