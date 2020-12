Nach den inzwischen abgeschlossenen Massentests folgen am Montag noch Schwerpunkt-Tests in Seniorenwohnhäusern und sozialen Einrichtungen.

Haslauer: "Große organisatorische Herausforderung"

"Dass diese große organisatorische Herausforderung so effizient und gut bewältigt wird, ist dem tollen Einsatz der hunderten Beteiligten zu verdanken. Es ist keine Selbstverständlichkeit, am dritten Adventwochenende, die eigene Arbeitskraft einzubringen und auch in der Vorbereitung unzählige Stunden zu leisten. Aber auch jenen, die sich an testen lassen, möchte ich danke, sie sind der Erfolg für die Organisatoren", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in einer Aussendung.

Bergheim laut Bürgermeister "gut vorbereitet"

Sehr zufrieden ist Bergheims Bürgermeister Robert Bukovc (ÖVP). "Alles läuft reibungslos seit den Morgenstunden. Wir haben uns sehr gut vorbereitet und stellen eine zügige Durchführung in den drei Testlokalen sicher", berichtet der Ortschef. Neben den Helfern von Feuerwehr und Rotem Kreuz haben sich in Bergheim auch zahlreiche Freiwillige gemeldet. "Im Einsatz sind auch jene sechs Gemeindeangestellten, die bereits die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung beim Conatct Tracing unterstützen", so Bürgermeister Robert Bukovc.

Massentests: Warteschlangen vermeiden

"Bei den Testlokalen haben wir darauf geachtet, dass die Durchführung rasch in einer Fließrichtung erfolgen kann, um Warteschlangen zu vermeiden und die Abstände möglichst groß zu halten. Sollte der Andrang größer als erwartet sein, können wir umgehend an der Mittelschule eine weitere räumlich getrennte Teststraße einrichten", erklärt der Bergheimer Bürgermeister.

