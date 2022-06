Corona-Sommerwelle kommt auf Salzburg zu

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Bundesland Salzburg deutlich auf 328 angestiegen. „Die Entwicklung betrifft zwar derzeit hauptsächlich den Zentralraum, wirkt sich aber auch auf die anderen Bezirke aus“, so Landesstatistiker Gernot Filipp in einer Aussendung am Dienstag. Und die Zahlen werden weiter steigen, darauf deutet der R-Wert mit 1,18 deutlich hin. Landessanitätsdirektorin Petra Gruber-Juhasz sagt: „Corona ist nicht vorbei. Jeder von uns kann helfen, vor allem die gefährdeten Personengruppen zu schützen.“

Corona-Sommerwelle baut sich auf

Wie prognostiziert, scheint sich auch in Salzburg eine Corona-Sommerwelle aufzubauen, die Neuinfektionen werden wieder mehr. „Natürlich wirken sich die Lockerungen der Maßnahmen wie zum Beispiel das Ende der FFP2-Maskenpflicht in vielen Bereichen aus. Der saisonale Effekt in der warmen Jahreszeit dürfte schwächer ausfallen als in den zwei Jahren zuvor. Grund dafür ist unter anderem die weitaus ansteckendere Varianten BA.4 und BA.5, die bereits in Portugal für eine weitere Infektionswelle gesorgt haben“, so Filipp. „Das Labor hat uns vor zwei Wochen gemeldet, dass 36 Prozent aller Neuinfektionen auf diese Varianten zurückzuführen sind. In der laufenden Woche liegt der Anteil bereits bei mehr als 50 Prozent.“

Neuinfektionen steigen seit 15 Tagen

„Alle Anzeichen sprechen für den Beginn einer neuen Welle, auch die letzten Abwasseranalysen weisen darauf hin“, erklärt Filipp. Die medizinische Lage in Salzburg sieht laut Landessanitätsdirektorin Dr. Petra Gruber-Juhasz so aus: „Nach ersten Erkenntnissen, auch aus anderen Ländern wie Portugal, ist die Variante BA.5 weitaus ansteckender, aber es gibt auch hoffnungsvolle Nachrichten: Die Krankheitsverläufe sind nicht schwerer. BA.4 und BA.5 sind in Salzburg schon dominant. Unsere Labore schauen genau hin, daher haben wir hier Gewissheit. Aus den vergangenen Monaten wissen wir, dass besonders die gefährdeten Gruppen wie ältere Menschen, chronisch Kranke und so weiter geschützt werden müssen. Und zwar von jenen, die es können.“

Impfung schützt vor schwerem Verlauf

„Uns Ärzten ist bewusst, dass es viele nicht mehr hören können oder wollen, aber: Die Corona-Impfung wirkt gegen einen schweren Krankheitsverlauf sehr gut. Vor allem die dritte Dosis bietet einen sehr guten Schutz. Für Personen, die über 80 Jahre alt sind und jenen mit eingeschränkter Immunabwehr ist auch die vierte Dosis bereits empfohlen“, so Impfkoordinator Dr. Rainer Pusch.

Dass eine Auffrischung nötig ist, ist für Mediziner nichts Neues. „Das kommt auch bei anderen Impfungen vor, wie zum Beispiel gegen Grippe oder ein bekanntes Beispiel ist die Zeckenimpfung“, erklärt Dr. Pusch und er fügt hinzu: „Man kann sich nach wie vor in fast 300 Arztpraxen im ganzen Bundesland und auch in den drei Impfstraßen schützen und auffrischen lassen.“

Die wichtigsten Tipps im Überblick

Hände waschen, Abstand halten und FFP2-Maske tragen, wo vorgeschrieben und zweckmäßig

Besondere Rücksicht und Hausverstand bei Kontakt mit gefährdeten Gruppen wie zum Beispiel ältere Menschen

Bei Covid-Symptomen als Verdachtsfall zum behördlichen Test anmelden, zu Hause bleiben: www.salzburg-testet.at

Impfen und Auffrischen schützt vor einem sehr schweren Krankheitsverlauf. Alle Impfmöglichkeiten: www.salzburg.gv.at/einfachimpfen

Zur Selbstkontrolle die kostenlosen Tests nutzen (Salzburg gurgelt und Antigen-Tests aus den Apotheken). Alle Testmöglichkeiten: www.salzburg.gv.at/coronatests

