Begonnen mit dem dritten Piks werden soll wie schon beim ersten Mal in den Pflegeheimen und bei Risikogruppen – sobald die Experten das empfehlen und die Freigabe auf europäischer Ebene dafür gegeben werde, teilten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitag mit. Die beiden erwarten "bald neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Notwendigkeit einer dritten Impfung." Zudem wollen sie sich mit jenen Ländern austauschen, in denen die dritte Impfung bereits im Gange oder in Planung ist, wie beispielsweise Israel oder Deutschland.

"Organisation und Logistik bereit"

Auf Basis der aktuellen Datenlage wird davon ausgegangen, dass eine Auffrischungsimpfung frühestens nach neun Monaten notwendig sein wird. Daher wurden mit den Landes-Koordinatoren bereits die Vorbereitungen getroffen. Das bestätigte auch Salzburgs LH-Stv. und Gesundheits-Landesrat Christian Stöckl am Freitagvormittag auf S24-Nachfrage: "Die Vorbereitungen auf die dritte Impfung laufen tatsächlich seit Mai", gibt er Einblick in die Planungen und führt aus: "Organisation und Logistik stehen in Salzburg bereit. Wir wissen, wie wir es umsetzen müssen und warten auf den Startschuss vom Bund."

Zuerst brauche es die nötige wissenschaftliche Evidenz, um die weitere Vorgehensweise im Detail zu fixieren. "Das Impfgremium entscheidet, wer ab wann zum dritten Mal geimpft werden soll", so Stöckl. Entscheidend für den weiteren Erfolg im Kampf gegen die Pandemie sei jetzt vor allem eine ausreichende Durchimpfung der Jungen und der Impfschutz der älteren und vulnerablen Gruppen.

Dritter Stich in Ordinationen und Impfstraßen

Impfstoff sei jedenfalls ausreichend vorhanden, versichert Stöckl: "Mittlerweile sind die Lieferungen sehr verlässlich. Es werden auch im Herbst ausreichend Vakzin-Dosen vorhanden sein." Geplant ist derzeit, dass im Land Salzburg hauptsächlich die Impf-Ordinationen, also Hausärzte, den dritten Stich piksen sollen. "Aber auch in den Impfstraßen wird weiter verimpft", fügt der Landesrat an.

Aktuell (Stand: Freitag, 9 Uhr) sind in Salzburg mit 591.599 mehr Teil-Impfungen verabreicht worden als das Land Einwohner hat. Vollimmunisiert sind 279.124 Personen (57% der Bevölkerung ab zwölf Jahren), am meisten die Altersgruppe ab 75 Jahren mit 84%, gefolgt von den 65- bis 74-Jährigen mit 79%, und jenen zwischen 55 und 64 (71%). Die Altersgruppen 45-54 (56%), 35-44 (51%), 25-34 (41%) liegen im Mittelfeld. Ein Drittel der Jugendlichen zwischen 15 und 24 hat den vollen Impfschutz, bei jenen zwischen 12 und 14 sind es sieben Prozent.

Die jüngsten Zahlen der AGES zeigen, dass die Corona-Impfung nicht nur gut gegen einen schweren Krankheitsverlauf schützt, sondern auch die Wahrscheinlichkeit senkt, andere anzustecken – und damit auch vor Long-Covid schützt. „Das sind einfach gute Nachrichten, weil es die ultimative Chance ist, die Pandemie nachhaltig zu bekämpfen und meine Forderung für bestimmte Vorteile für Geimpfte bestätigt“, so Stöckl.

Impfung wirkt gegen Corona-Mutationen

Das Infektionsgeschehen in Österreich bleibt indes seit Wochen unverändert: 70 Prozent der Neuinfektionen betreffen unter 35-Jährige, weniger als fünf Prozent über 65-Jährige. Die 7-Tage-Inzidenz in Salzburg bewegt sich um die 50, liegt aktuell exakt bei 51. Derzeit gibt es 435 aktiv Infizierte und es müssen lediglich fünf Covid-19-Patienten im Spital behandelt werden, eine davon auf der Intensivstation.

"Der Impfstoff wirkt und schützt gegen das Virus und die Varianten. Es liegt in der Hand jedes Einzelnen, das Angebot anzunehmen und sich impfen zu lassen. Gerade die jungen Menschen im Land bitte ich, geht hin und holt euch eure Impfung", appellierte Kanzler Kurz unterdessen einmal mehr an die jungen Menschen in Österreich.

Wie Jüngere motiviert werden sollen

Ins gleiche Horn stößt Salzburgs LH-Stv. Stöckl: "Wir setzen weiterhin auf sehr viel Aufklärung und niederschwellige Angebote ohne Anmeldung, um junge Menschen zur Impfung zu motivieren." In Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion habe man deshalb alle Schulen des Landes kontaktiert. Und so wie es schon mit der Fachhochschule Salzburg praktiziert wurde, ist auch ein eigener Impftag für die Universität geplant. Der Termin dafür steht aber noch nicht fest.

Sonder-Aktionen im Land Salzburg

Ein kostenloses Impfangebot wird es in den kommenden Wochen rund um gut besuchte Veranstaltungen im Land Salzburg geben, etwa am kommenden Dienstag beim Sommerkino am Salzachsee, am 15. August beim Anifer Sonntagstanz, am 19. August beim "Great late night shopping" in Bad Hofgastein oder am 21. August beim Oberndorfer Wochenmarkt. Inzwischen steht ein zweiter Rot-Kreuz-Impfbus für die Tour durch Salzburgs Bezirke bereit. Alle Termine, Zeiten und Standorte findet ihr HIER.

Landesstatistik Salzburg Die Corona-Impfrate im Land Salzburg und ganz Österreich.

In der letzten August- und der ersten Septemberwoche setzt das Land zudem einen weiteren Impfschwerpunkt: Es werden am 26. August und am 2. September jeweils von 16 bis 20 Uhr Impfungen mit Biontech/Pfizer ohne Anmeldung in jeder Impfstraße des Landes sowie in St. Johann (Pongau), Zell am See (Pinzgau), Hallein (Tennengau) und St. Michael (Lungau) angeboten“, so Stöckl. In Summe sind derzeit insgesamt 66 Sonderimpfaktionen fixiert. "Für mich ist einfach ganz klar: Die Corona-Impfung ist unsere einzige Chance, wieder in ein normales Leben zurückzukehren", betont Salzburgs LH-Stv. Stöckl.

