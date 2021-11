Laut Daten von Bildungsministerium und Stadt Wien gab in Wien 965 positive Tests (862 Schüler, 103 Personal), in OÖ waren es 673 Schüler, in NÖ 406, in der Steiermark 328, in Tirol 248, in Kärnten 235, in Salzburg 209, in Vorarlberg 96 und im Burgenland 73.

159 Klassen geschlossen

Mittlerweile sind vier Schulen sowie 159 Klassen wegen gehäufter Infektionsfälle geschlossen. Zwar wurden die Quarantäneregeln am Anfang des Schuljahrs gelockert - mittlerweile gibt es aber immer häufiger mehrere Fälle in einer Klasse. Dann kommen die lockereren Quarantänebestimmungen nicht mehr zum Tragen.

Meiste Infektionen in Wien

Die höheren Zahlen für Wien erklären sich vor allem dadurch, dass in der Bundeshauptstadt zweimal PCR-getestet wird. In den anderen Ländern steht nur ein PCR-Test pro Woche am Programm. Außerdem fließen in Wien auch bei den Lehrern bzw. beim Verwaltungspersonal festgestellte Infektionen in die Zahlen ein.

Gegenüber den am Mittwoch vom Ministerium veröffentlichten vorläufigen Zahlen hat es aufgrund von Nachmeldungen noch Änderungen gegeben. Die Stadt Wien meldet ihre Zahlen (aufgrund des zweiten Tests) immer erst am Freitag.

Bundesländer verschärfen Schulregeln

"Wir sehen in der aktuellen Woche wie auch in der Gesamtbevölkerung eine Steigerung der Infektionen an Wiener Schulstandorten", hob der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr in einer der APA übermittelten Stellungnahme hervor: "Die Zahlen zeigen im Vergleich zu anderen Bundesländern aber auch, dass es richtig war, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus rechtzeitig anzupassen."

Ab nächster Woche gelten in Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol schärfere Schulregeln. Diese drei Länder wurden von der Corona-Kommission in die Risikostufe drei eingeordnet. Unter anderem müssen Schüler und Lehrer an Oberstufen auch im Unterricht Masken tragen, Schulveranstaltungen sowie Unterrichtsangebote mit externen Partnern wie Vereinen dürfen nicht durchgeführt werden. Alle anderen Länder bleiben vorerst in der Risikostufe zwei - am Donnerstag gibt es dann eine neue Einstufung für die darauffolgende Woche.

Die Schulregeln gelten unabhängig von den anderen Corona-Vorgaben, da die Schule ein eigener Regelkreis ist.

(Quelle: APA)