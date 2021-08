„Rund 85 Prozent der aktiv infizierten Personen sind unter 50 Jahre alt. Insgesamt ist das Durchschnittsalter in dieser Infektions-Welle so gering wie noch nie in der Pandemie, die mittlerweile schon rund 18 Monate andauert“, fasst Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik in einer Aussendung des Landes zusammen. Die 7-Tage-Inzidenz ist derzeit bei den 20- bis 24-Jährigen mit 280 weitaus am höchsten, aber die Lage in den Spitälern ist mit 13 Covid-Patienten stabil.

Durchschnittliches Alter unter 32 Jahre

Seit mehr als zwei Wochen steigt die 7-Tage-Inzidenz moderat, aber kontinuierlich wieder an, liegt derzeit bei 97,9. Es gibt 789 aktiv infizierte Personen im Bundesland, das Durchschnittsalter bei ihnen beträgt 31,7 Jahre. Die Reproduktionszahl liegt bei 1,12. Die Lage in den Spitälern ist seit einigen Tagen mit 13 Covid-Patienten – davon vier auf der Intensivstation – stabil. Rund 1.300 Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne oder verkehrsbeschränkt. Bisher sind 589 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Land Salzburg/Grafik Durchschnittlich waren Neuinfizierte in Salzburg 31,7 Jahre alt.

39 Salzburger Gemeinden ohne Corona-Fall

„Ich rechne damit, dass sich der Trend der kontinuierlich steigenden Infektionszahlen mittelfristig fortsetzt. Dafür spricht unter anderem die große regionale Streuung, derzeit haben 80 der 119 Gemeinden zumindest einen aktiven Fall, und auch die Reproduktionszahl, die bei 1,12 liegt. Liegt sie über Eins, breitet sich das Virus aus“, fasst Gernot Filipp von der Landesstatistik zusammen. In 32 Gemeinden liegt die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile wieder über 100.

Infizierte so jung wie noch nie

Filipp sieht einen deutlichen Zusammenhang zwischen wie alt oder jung die aktiv infizierten Personen sind und der Durchimpfungsrate. „Bei den 15- bis unter 29-Jährigen liegt die Inzidenz bei rund 230. Am stärksten betroffen sind die 20- bis 24-Jährigen mit einer Inzidenz von 280. Bei den über 65-Jährigen liegt sie beispielsweise nur mehr bei 20“, so der Statistiker. Das Durchschnittsalter der neu Infizierten in den vergangenen sieben Tagen beträgt 31,6 Jahre, jeder vierte aktiv Infizierte ist unter 20 Jahre alt. „Von Welle zu Welle traf das Virus jüngere Personen“, so Filipp.

Pixabay 212 neue Fälle wurden im Bundesland Salzburg verzeichnet. (SYMBOLBILD) 1.226 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 1.226 Corona-Neuinfektionen gemeldet werden, wieder deutlich mehr als im Sieben-Tages-Schnitt (991). Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf insgesamt 10…

Zweithöchste Siebentagesinzidenz in Salzburg

Die Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner der letzten sieben Tage, um die Bundesländer vergleichen zu können: Österreich (73,8), Wien (98,1), Salzburg (97,9), Vorarlberg (86,9), Oberösterreich (77,0), Tirol (72,1), Steiermark (61,0), Niederösterreich (58,1), Kärnten (47,1) und Burgenland (46,3).

Land Salzburg/Grafik Das Durchschnittsalter der Corona-Infizierten ist niedriger denn je.

Die Siebentagesinzidenz in den Bezirken: Stadt Salzburg (135,8), Pinzgau (114,6), Tennengau (86,9), Flachgau (86,0), Pongau (59,0) und Lungau (14,9). Es gibt in 80 der 119 Gemeinden mindestens einen aktiven Fall, in 58 liegt die 7-Tage-Inzidenz über 50 und in 32 über 100.

(Quelle: SALZBURG24)