Corona-Zahlen in Salzburg steigen wieder

Die Trendumkehr bestätigt sich, auch der Reproduktionswert beginnt seit einigen Tagen wieder zu steigen und liegt derzeit bei 0,86. „Aktuell ist noch ein moderater Anstieg zu beobachten, in der Vorwoche wurden am Mittwoch insgesamt 171 und am Donnerstag 163 Neuinfektionen gemeldet, am gestrigen Mittwoch waren es 240. Die Kurve bewegt sich aber wieder nach oben, auch die für das Infektionsgeschehen wichtige Reproduktionszahl hat sich in einer Woche von 0,76 auf 0,86 erhöht“, so Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik, in einer Aussendung am Donnerstag.

283 Omikron-Fälle in Salzburg

Insgesamt gab es im Bundesland mit Stand heute (8.30 Uhr) 283 bestätigte Omikron-Fälle. Diese Zahl lag am Montag noch bei 131. „Die Omikron-Variante gewinnt an Bedeutung und wird in den kommenden Tagen zu einer Verstärkung des Aufwärtstrends führen. Der Anteil der Omikron-Fälle an den Neuinfektionen ist bereits in einer Größenordnung um 40 Prozent einzuschätzen. Genaueres wird man aber erst in einigen Tagen sagen können. Klar ist jedenfalls: Die Tendenz steigt“, so Filipp. Das Contact Tracing laufe sieben Tage die Woche und werde bei Omikron-Verdachtsfällen nochmals verstärkt.

Inzidenz im Lungau am höchsten

Aktuell ist in Salzburg die Sieben-Tage-Inzidenz im Lungau am höchsten und hat sich in den letzten vier Tagen mit 432,4 mehr als verdoppelt. Dahinter liegt der Tennengau mit 226,4. Das Infektionsgeschehen ist aktuell im Pinzgau mit 136,1 am niedrigsten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt österreichweit aktuell bei 178,8, in Salzburg landesweit mit 187,8 leicht darüber.

Zehn Gemeinden „Corona-frei“

Derzeit sind in Salzburg nur zehn von 119 Gemeinden „Corona-frei“. In 28 Gemeinden überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 250, in sechs Gemeinden liegt er über 500.

Sieben-Tage-Inzidenz in Bezirken:

Flachgau (190,8)

Stadt Salzburg (160,2)

Tennengau (226,3)

Pongau (201,5)

Pinzgau (136,1)

Lungau (432,4)

47 Corona-Patienten in Spitälern

„In den Spitälern gehen die stationären Fälle aufgrund der langen Abwärtstendenz bei den Neuinfektionen weiterhin zurück“, so Filipp. Die Zahl der stationären Fälle ist mittlerweile auf 47 gesunken, 18 davon benötigen intensivmedizinische Betreuung. Filipp: „Mit Stand gestern waren nur sechs Prozent der Intensivpatienten vollimmunisiert. Es zeigt sich klar, wie wirksam die Impfung vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt.“ Das Durchschnittsalter der Intensivpatienten liegt bei 60 Jahren.

Die statistischen Eckdaten für Salzburg im Überblick:

1.697 aktiv infizierte Personen

7-Tage-Inzidenz: 187,8

47 Covid-Patienten im Spital, davon 18 auf Intensivstation

Bisher gesamt 786 gemeldete Todesfälle

102.253 Infektionen bis dato gesamt

Reproduktionszahl 0,86

Derzeit befinden sich in Salzburg rund 1.170 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Ampelkommission tagt

Heute wird die Corona-Ampelkommission wieder eine Risikobewertung vornehmen. Salzburg wurde in der Vorwoche von „rot-sehr hohes Risiko“, auf „orange-hohes Risiko“ zurückgestuft. Es wird erwartet, dass es zu keinen Änderungen kommen wird.

