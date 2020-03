Alle anderen Mitglieder der britischen Reisegruppe - neun Personen - werden in Saalbach im Pinzgau im Hotel abgeschirmt. Auch sechs Menschen aus dem Umfeld eines 37-jährigen Deutschen, der in St. Gilgen auf Besuch ist und am Freitag positiv getestet wurde, befinden sich seit Freitagabend in häuslicher Quarantäne.

Ein 48-jähriger Pinzgauer, der in Fusch an der Glocknerstraße von seiner Lebensgefährtin angesteckt worden war, konnte den stationären Aufenthalt beenden und wieder in häusliche Versorgung unter Quarantäne verlegt werden, bestätigte Greil: "Er ist seit Donnerstag wieder zu Hause." Im Bundesland Salzburg gibt es bisher fünf bestätigte Erkrankungen, eine davon - eine 62-jährige Frau aus Deutschland - wurde mit einem Krankentransport nach Hause gebracht.

Aktueller denn je: Wir, in den Salzburger Landeskliniken, haben schon vor zwei Jahren die Kampagne "No hands- Wir... Gepostet von Uniklinikum Salzburg - SALK am Donnerstag, 5. März 2020

74 Coronavirus-Erkrankte in Österreich

Wie berichtet sind (mit Stand: Samstag, 14 Uhr) 74 Personen in Österreich positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden - vier im Burgenland, 23 in Niederösterreich, vier in Oberösterreich, fünf in Salzburg, sechs in der Steiermark, sieben in Tirol, 23 in Wien und jeweils einer in Kärnten und Vorarlberg. Das gab das Innenministerium nach der täglichen ressortübergreifenden Lagebesprechung im Krisenstab bekannt.

Insgesamt wurden bisher 4.308 Testungen in Österreich durchgeführt. In Deutschland sind inzwischen insgesamt 684 Personen von der Krankheit betroffen, wie das Robert-Koch-Institut in der Früh auf seiner Homepage mitteilte. Am Freitagabend lag die Zahl noch bei 639 Fälle. In Italien gab es bisher 4.636 Erkrankte, berichtete das Innenministerium.

Rund 100.000 Fälle weltweit, 3.500 Tote

Weltweit wurden bisher laut John Hopkins Universität insgesamt 102.469 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Die Anzahl der Todesfälle beträgt diesen Daten zufolge weltweit derzeit 3.491, die Anzahl der Genesenen 57.426.

(Quelle: APA)