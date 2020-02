Ob es in Salzburg zu einer Epidemie kommt, lässt sich im Moment nicht beantworten. "Jedenfalls beträgt die Inkubationszeit, also der Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch, in der Regel zwischen zwei und 14 Tagen", informiert Gerd Oberfeld von der Landessanitätsdirektion in einer Aussendung am Montag.

Corona-Test am Uniklinikum

"Eine Infektion lässt sich durch einen Test feststellen, der derzeit in Salzburg am Uniklinikum durchgeführt werden kann. Bei einer Erkrankung können sich die typischen Krankheitssymptome wie Fieber, Husten und Atemnot zeigen", so der Mediziner.

Coronavirus: Wichtige Tipps

Bei Corona-Verdacht: Kontakt zu Personen aus Risikogebieten entscheidend. Vergangene 14 Tage dabei von Bedeutung.

Bei Symptomen Hausarzt telefonisch kontaktieren, nicht einfach in die Praxis gehen.

Tröpfcheninfektion bei Abstand von mehr als zwei Meter unwahrscheinlich.

Schutzmasken helfen nur bedingt, kein Schutz vor Ansteckungen.

Gründliches Händewaschen oder die Verwendung von Handdesinfektionsmittel verhindern Übertragung über die Hände

Isolierzimmer in den Spitälern

Derzeit werden Verdachtsfälle zentral an der dritten Medizinischen Abteilung am Uniklinikum in Salzburg abgeklärt. Bei einer Ausweitung stehen auch in den Kliniken in den Bezirken Isolierzimmer bereit, die übrigens auch bei schweren Grippefällen genutzt werden. Bei einer großen Anzahl an Erkrankten wird zwischen leichten und schweren Fällen unterschieden. "Die leichten Fälle werden dann auch zuhause unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen betreut", informiert Oberfeld.

Bei Bedarf: Quarantänestation

Für die Rettungsdienste gibt es klare Vorgaben für Krankentransporte: "So wie bei ähnlichen Fällen wie etwa der Vogelgrippe sind wir in der Lage, binnen einer Woche eine Quarantänestation einzurichten. Zurzeit wird die weitere Vorgehensweise des Bundes in Wien besprochen. Danach werden wir uns richten", beschreibt Markus Kurcz vom Katastrophenschutz des Landes die Möglichkeiten, auf eine große Zahl von Erkrankten zu reagieren.

(Quelle: SALZBURG24)