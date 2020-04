In Altenmarkt allerdings ist die Zahl der aktiv an Covid-19 erkrankten Personen und die Zahl der Neu-Infektionen seit 30. März am höchsten. Das geht aus aktuellen Berechnungen der Landesstatistik mit Stand 13. April hervor.

Quarantäne in Altenmarkt verlängert

Der Ostermontag war für das Gasteinertal, das Großaltal, Flachau, Zell am See und Saalbach-Hinterglemm der vorerst letzte Tag der Quarantäne, in Altenmarkt wurde die Maßnahme bis vorerst bis 15. April verlängert. Der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp, hat versucht, die Entwicklung in den Regionen in eine Übersichtsgrafik darzustellen.

Land Salzburg/Landesstatistik Die Entwicklung der Corona-Infektionen in den Gemeinden.

Meiste Infektionen bis 30. März

Deutlich zu erkennen ist dabei der Höhepunkt der Krise während des ersten Quarantäne-Zeitraums von 19. bis 30. März. Hier gab es mit Abstand die meisten neuen Infektionen. Zell am See mit 60 und Flachau mit 56 waren am meisten betroffen, weniger Fälle waren es im Gasteinertal (41), Saalbach-Hinterglemm (29), in Altenmarkt (25) und im Großarltal (24) – wobei immer auch die Größe der jeweiligen Region zu berücksichtigen ist.

Seniorenwohnheim in Altenmarkt betroffen

Im zweiten Quarantäne-Zeitraum von 30. März bis 13. April gab es in Altenmarkt mit 23 die meisten Neu-Infektionen. Die Mehrzahl dieser Fälle betrifft das Seniorenwohnheim. Hier traten insgesamt zwölf Infektionen in diesem Zeitraum auf. Danach folgt Zell am See (16). Im mit verschärften Quarantäne-Maßnahmen bedachten Flachau (6), im Großarltal (5) sowie im Gasteinertal und in Saalbach-Hinterglemm (je 4) ging die Zahl deutlich zurück.

Salzburg: Aktive Corona-Fälle stark reduziert

Insgesamt hat sich die Lage ab dem 31. März mit nur mehr wenigen neuen Infektionen stark beruhigt. Von den im März erkrankten Personen sind mittlerweile sehr viele wieder genesen. Dadurch hat sich auch die Zahl der aktiv am Corona-Virus erkrankten Personen insgesamt noch stark reduziert. Altenmarkt weist mit 25 Personen die meisten aktiv noch an Covid-19 erkrankten im Vergleich dieser Gemeinden und Täler auf. In Zell am See sind es 21. Deutlich weniger sind es bereits in Flachau (16), im Gasteinertal (11), im Großarltal (8) und in Saalbach-Hinterglemm (9).

(Quelle: SALZBURG24)