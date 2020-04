Stundenlanges Sitzenbleiben daheim am Küchentisch. Nicht beim ausgiebigen Mahl, sondern bei der Arbeit. Coronavirus bedeutet oft Home Office. Eine Vielzahl von Aufgaben ist dabei zu erledigen und nicht nur ein Vorgesetzter, sondern viele Chefs äußern Wünsche. Ihnen ist dringend etwas zu liefern, wobei die Fristen variieren. Das ist seit Mitte März Alltag – für Kinder. Die Welt der Kinder ist aus den Fugen geraten.

Kinder befinden sich in Ausnahmesituation

Viele Kinder und Jugendliche sind mit einer völlig neuen Situation konfrontiert: Keine Schule mehr! Zumindest die nächsten Wochen. Während die Eltern damit beschäftigt sind, den Alltag für die nächsten Tage zu organisieren, wird jener der Kinder schon etwas vorstrukturiert. Spätestens dann, wenn sich der Klassenvorstand mit einem Vorschlag für einen täglichen Homelearning-Stundenplan meldet. Sind die Hausaufgaben erledigt, folgt der Alltag. Manche bewältigen die gemeinsamen Stunden daheim sehr gut, andere wiederum haben mit Problemen zu kämpfen – die sozialen Kontakte seien für alle essentiell und würden nun sehr fehlen, sagt Günther im Gespräch mit SALZBURG24.

"Vorwiegend erhalten wir von den Familien Rückmeldungen von steigender häuslicher Gewalt und enormen finanziellen Sorgen. Dass die Eltern oder Alleinerziehende es mit den Kindern zuhause nicht mehr aushalten, hören wir nun öfters". Auch Jugendliche wenden sich mit ähnlichen Anliegen an die Beratungsstellen.

Verstöße gegen Kontaktrechte in Salzburg

Zudem können Großeltern und Gleichaltrige seit Wochen nicht besucht werden. Die Spannungen in den letzten zehn Tagen seien spürbar, erklärt der Leiter der Abteilung Sozialarbeit in Salzburg. Nun berichten auch vermehrt Jugendliche von Problemen in den eigenen vier Wänden. Zudem erreichen Günther und dessen Team bei Scheidungskindern Verstöße gegen das Kontaktrecht (Annäherungsverbot an die Gefährdete/den Gefährdeten im Umkreis von 100 Metern) aus dem gesamten Bundesland Salzburg. "Wir rechnen, dass der Höhepunkt der Probleme uns in zwei Wochen erreichen wird. Da die Herausforderungen wie Arbeitslosigkeit, finanzielle Engpässe etc. immer etwas zeitverzögert auftreten."

Suchtprobleme verschärfen Krisenbewältigung

Ob sie die im anderen Haushalt lebende Mutter oder den Vater besuchen können beschäftigt speziell die Kinder enorm. Eltern stellen sich etwa die Frage: "Soll ich mein Kind mit den Öffis zum Papa fahren lassen und wie ist es mit Besuchen über die Staatsgrenzen?“ Auch das belaste Jugendliche sehr oft. Alkohol-, Spiel- und Drogensucht innerhalb der Familien würden die Krisenbewältigung noch weiter verschärfen, denn diese sind laut Günther nach wie vor stark vorhanden.

Neue Wege der Hilfe eingeschlagen

"Da die Kinder nicht mehr in die Schule und in die Kindergärten gehen, fehlt uns leider die wichtigste Informationsquelle, um zu wissen, wie es den Kleinsten wirklich geht", sagte der Experte in Kinder- Jugend- Familienberatung. Er appelliert daher an die Bevölkerung Verdachtsfälle bei den Jugendämtern zu melden. Bei Extremfällen, die speziell bei finanziellen Sorgen und Unsicherheiten auftreten, nützen die Sozialarbeiter freie Kapazitäten, um deeskalierend einzugreifen. "Ganz neu ist, dass wir Spaziergänge mit den Betroffenen machen sowie telefonischen und Video-Kontakt pflegen." Günther verweist bei jeglichen Anliegen unter 0662 8072 39 93 (Sekretariat der Kinder- und Jugendhilfe), Rat auf Draht (147), sowie bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft und Elternberatung Hilfe zu suchen.

(Quelle: SALZBURG24)