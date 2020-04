In der Folge wurden am Mittwochvormittag in dem betroffenen Stockwerk des Heims in Mittersill rund 20 Pfleger und 40 Bewohner vom Roten Kreuz getestet. Das betroffene Personal kommt bis zum Feststehen der Testergebnisse in Heimquarantäne.

Fast 1.000 Covid-19-Fälle in Salzburg

Insgesamt nähert sich die Zahl der positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen in Salzburg allmählich den Tausend. Im Vergleich zu Dienstagmorgen gibt es in Salzburg 51 mehr positive Coronavirus-Fälle, zieht man die Zahlen von gestern Abend heran, sind es 22. Die Zahl steigt damit auf 966.

Mehr werden aber auch jene, die die Krankheit überstanden haben und wieder gesund sind. In Salzburg sind es am Mittwoch in der Früh 110, am Dienstagabend waren es 96. Am Mittwoch stieg jedoch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in Salzburg auf insgesamt elf. Im Moment befinden sich 66 Patienten im Krankenhaus, zehn davon müssen auf der Intensivstation betreut werden. 782 Coronavirus-Erkrankte befinden sich daheim in Behandlung.

Coronavirus: Mehr als 10.000 Erkrankte

Mit Stand 10 Uhr haben sich 10.407 Österreicher mit dem Coronavirus angesteckt. 1.436 haben sich wieder davon erholt. 146 erlagen der Krankheit. Rund zehn Prozent der mit Covid-19 infizierten Österreicher (1.071) müssen mittlerweile im Spital behandelt werden, berichtete das Innenministerium am Mittwoch. 215 davon werden intensivmedizinisch betreut.

Wenn man die täglich um 8 Uhr veröffentlichten Zahlen des Gesundheitsministeriums im 24-Stunden-Vergleich heranzieht, zeigt sich, dass der tägliche Anstieg der Infektionen leicht zurückgeht. Von Dienstag auf Mittwoch war der Anstieg 5,79 Prozent, die Tage davor waren es noch 6,37 bzw. 9,32. Der Anstieg im Sieben-Tage-Schnitt lag bei 7,27 Prozent Zuwachs. Die meisten Infizierten gab es weiterhin in Tirol, gefolgt von Niederösterreich, Oberösterreich und dann Wien. Die meisten Toten sind in der Steiermark, in Wien und in Tirol zu beklagen.

International haben sich mit Stand 8 Uhr insgesamt 860.181 Menschen mit Covid-19 angesteckt, 178.301 haben sich von der Krankheit allerdings wieder erholt.

(Quelle: SALZBURG24)