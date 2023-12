Das sind die 7 nervigsten Weihnachtssongs

Es ist eine gewisse Hassliebe im Umgang mit den Pop-Weihnachtssongs. Viele Menschen kommen erst dann in Weihnachtsstimmung, wenn sie zum ersten Mal "Last Christmas" von Wham gehört haben. Und dennoch sorgt die Dauerbeschallung ab einer gewissen Zeit für genervtes Stöhnen. Die 7 nervigsten Weihnachtslieder, die in der Vorweihnachtszeit ununterbrochen ihren Weg in unsere Gehörgänge finden, haben wir hier für euch aufgelistet.

Wham – "Last Christmas"

Es ist für viele Menschen der Pop-Weihnachtssong schlechthin – "Last Christmas" von Wham. Seit dem Jahr 1984 singt sich Sänger George Michael damit in die Herzen unzähliger Fans. Auf Youtube zählt das dazugehörige Musikvideo, das 2014 veröffentlicht wurde, bislang rund 843 Millionen Aufrufe.

José Feliciano – "Feliz Navidad"

Aus exakt vier verschiedenen Textzeilen besteht das 1970 veröffentlichte Lied "Feliz Navidad" des puerto-ricanischen Musikers José Feliciano. Vier Akkorde reichten aus, um einen Weihnachtshit zu landen. Eigenen Angaben zufolge soll José Feliciano den Song in fünf Minuten geschrieben haben. Hier der gesamte Text dieses lyrischen Meisterwerks:

Feliz navidad

Feliz navidad

Feliz navidad

Prospero año y felicidad

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart

Mariah Carey – "All I Want for Christmas Is You"

Mit "All I Want for Christmas Is You" sorgte Mariah Carey im November 1994 für einen echten Hit. Das Lied ist mit geschätzt 16 Millionen Verkäufen das weltweit erfolgreichste Weihnachtslied. Dabei war der Song zur Erstveröffentlichung nur mäßig erfolgreich. Erst ab dem Jahr 2007 schlug sich die Beliebtheit des Liedes auch in Chartplatzierungen nieder.

Band Aid – "Do They Know it's Christmas"

"Do They Know it's Christmas" ist ein Song, der vom Benefiz-Bandprojekt Band Aid aufgenommen wurde, dem zahlreiche internationale Popstars angehörten. Das Ziel des im Jahr 1984 veröffentlichten Liedes war es, Geld für Opfer der Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Mittlerweile zählt es für viele Menschen zu den Klassikern in der Weihnachtszeit.

Chris Rea – "Driving Home for Christmas"

Mit einer Aussage, die wohl jeder und jede nachvollziehen kann – nämlich der alljährlichen Fahrt zu Weihnachten nach Hause – sorgte Chris Rea für einen Hit. Ähnliche wie bei Mariah Careys "All I Want for Christmas Is You" fand der im Jahr 1986 veröffentlichte Song aber erst später weitverbreiteten Anklang. Ab den späteren 2000er-Jahren wurde das Lied zu einem echten Klassiker.

Melanie Thornton – "Wonderful Dream"

Bekannt vor allem aus einem Coca Cola-Werbespot ist "Wonderful Dream" von Melanie Thornton in der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Der Song wurde am 1. November 2001 veröffentlicht. Den späteren Erfolg der Single erlebte die Sängerin nicht mehr mit, die Musikerin kam am 24. November im Alter von 34 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

Sarah Connor – "Christmas in My Heart"

Mit "Christmas in My Heart" lieferte die deutsche Pop-Sängerin Sarah Connor im Jahr 2005 einen Weihnachtshit ab. In der R&B-Ballade verarbeitet die Musikerin einen Trennungsschmerz. Seit der Veröffentlichung ist der Song in der Weihnachtszeit immer wieder in den Charts vertreten.

