Seit Sonntagnachmittag regnet es im Bundesland Salzburg durchwegs. Der Himmel zeigt sich grau in grau und sogar Gewitter sind eingelagert. Dieses Bild soll sich laut den Prognosen der Geosphere Austria auch in den nächsten Stunden bzw. sogar Tagen nicht ändern. "Im Oberpinzgau sind Spitzen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter möglich", so Meteorologe Alexander Ohms auf SALZBURG24-Anfrage. Erst am späten Montagnachmittag soll sich das Wetter von Westen her ein wenig bessern.

Gefahr von Überflutungen und Hangrutschungen

"Die Einsatzkräfte sind alarmiert und stehen in Bereitschaft, weil die Pegel rasant ansteigen", schildert Harald Huemer vom Hydrogaphischen Dienst des Landes Salzburg am Montagmorgen gegenüber S24. Dieser rasche Anstieg sei in dieser Form nicht zu erwarten gewesen. "Die Prognosen haben etwas anderes gezeigt". Aus diesem Grund wurde etwa in der Pinzgauer Gemeinde Mittersill bereits die Hubbrücke aktiviert. Die Warnstufe wurde heute Vormittag überschritten. Derzeit sei aber nicht mit Überflutungen der Salzach oder einem größeren Überlauf in Retentionsbecken zu rechnen.

Land Salzburg / Hydris Online Der Pegelstand der Salzach in Mittersill hat die Warngrenze überschritten. (Stand: 10.35 Uhr)

Im Hochwasser-Einsatz stehen derzeit die Pinzgauer Feuerwehren aus Mittersill, Bramberg Stuhlfelden, Neukirchen am Großvenediger. Die Lage werde "laufend evaluiert und entsprechend den Prognosen sowie in Abstimmung mit den zuständigen Behörden wird das Schutzsystem angepasst", heißt es seitens der Floriani. Lokale Überschwemmungen durch kleinere Bäche und Flüsse seien laut Huemer vom Hydrographischen Dienst im gesamten Oberpinzgau möglich. Selbiges gilt für das Rauriser- und Großarltal. In Neukirchen am Großvenediger appelliert die Freiwillige Feuerwehr an die Bevölkerung, sich in den oberen Stockwerken aufzuhalten. Entlang der Gasteiner Ache in Bad Gastein (Pongau) wurden bereits erste Brücken gesperrt. Die Gasteiner Alpenstraße nach Sportgastein ist daher aus Sicherheitsgründen gesperrt worden.

// HOCHWASSER // Aktuell befindet sich die Feuerwehr Neukirchen aufgrund der Hochwasser-Lage im Einsatz. Es wird der... Gepostet von Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger am Montag, 28. August 2023

Alexander Ohms von Geosphere Austria warnt jedoch vor einer anderen Gefahr: "Hangrutschungen sind jederzeit möglich, da die Böden sehr aufgeweicht sind". Aus diesem Grund steht die Geosphere seit Sonntagnachmittag im ständigen Austausch mit dem Hydrographischen Dienst und dem Katastrophenschutz des Landes Salzburg.

Muren verlegen Straßen in Salzburg

Infolge der anhaltenden Regenfälle kam es am Montag zu den ersten Murenabgängen im Land Salzburg: So ist etwa die Heilstollenstraße in Bad Gastein (Pongau) in Fahrtrichtung Sportgastein wegen Vermurungen gesperrt. Ebenfalls nach einem Murenabgang bzw. nach Überschwemmungen auf unbestimmte Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt ist die Rauriser Landesstraße (Pinzgau) ab Straßenkilometer 5,2.

Bis zum Nachmittag sei mit weiteren 50 bis 60 Litern Regen pro Quadratmeter zu rechnen. Die Prognosen gehen daher im Oberpinzgau von einem weiteren Anstieg der Pegel "weit über der Warngrenze" aus, ein Erreichen der Alarmgrenze 1 sei möglich. Die größten Wassermengen werden für den frühen Montagabend erwartet. Noch sei es für eine detaillierte Einschätzung allerdings zu früh, erklärt Huemer.

SALZBURG24 wird euch weiter am Laufenden halten.

Murenabgänge in Tirol

Der anhaltende Regen hat im angrenzenden Tirol Montagfrüh zu ersten Straßen- und Bahnsperren geführt. Die Brennerbahnstrecke wurde aufgrund eines Murenabganges zwischen Steinach in Tirol und Brenner bis voraussichtlich Montagabend komplett gesperrt. Die Hochwasserwarnung für Tirol blieb indes aufrecht, eine Entspannung wird erst für Dienstag erwartet.

Die Behörde warnte insbesondere vor Ereignissen im Ötztal, Stubaital, Wipptal und im Zillertal. Dort herrscht eine "rote" Regenwarnung, wobei von einer "großen Gefahr von Muren und Hangrutschungen sowie Überschwemmungen auszugehen", sei. Die am Sonntag ausgegebene Hochwasserwarnung am gesamten Innverlauf sowie seiner Zubringer im Oberland, der Sill und der Ziller blieb nach wie vor aufrecht. "In Huben im Ötztal wurde an der Ötztaler Ache bereits ein HQ100 (hundertjährliches Hochwasser, Anm.) verzeichnet", berichtete Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes.

Regenwetter bis Mittwoch

Auch wenn sich der Regen bis Montagnachmittag ein wenig einbremsen soll und auch Regenfester erwartet werden, bleibt uns das nasse Wetter wohl bis Mittwoch erhalten. Besserung bzw. trockenes Wetter ist erst Mittwochnachmittag in Sicht. Die Temperaturen fallen bis dahin auf bis zu 15 Grad.

(Quelle: SALZBURG24/APA)