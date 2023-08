Mit Monatsanfang bleibt es trüb in Salzburg. Seit Tagen halten Regenschauer und Wolken Einzug über das Bundesland. Während sich in den letzten Tagen hier und da noch ein paar Sonnenstrahlen durchgerungen haben, soll es laut nun bis Mitte nächster Woche regnerisch bleiben, sagte GeoSphere-Meteorologen Christian Resch im Gespräch mit SALZBURG24.

Am heutigen Donnerstag zieht seit den Morgenstunden eine Kaltfront über das Bundesland, die uns im Laufe des Tages immer wieder Regenschauer beschert. Bereits von 8 bis 9 Uhr konnte GeoSphere drei Liter Niederschlag pro Quadratmeter in der Landeshauptstadt messen. Am Nachmittag könnten laut Resch zeitweise Trockenphasen eintreten, allerdings wird spätestens am Abend wieder mit Regenschauern gerechnet. Auch der morgige Freitag startet laut Wetterprognose dicht bewölkt, wobei am Vormittag Auflockerungen möglich sind. Wer allerdings glaubt, den Regenschirm zuhause lassen zu können, könnte am Nachmittag mit kräftigen Regenschauern überrascht werden. Auch in der Nacht auf Samstag dürfte es nochmal kräftig regnen.

Das Wetter am Wochenende

Das Wochenende im Bundesland bleibt trüb und regnerisch, wobei es um Lofer (Pinzgau) sowie im Tennengebirge zu besonders starken Regenschauern kommen könnte. Das Wetter soll sich laut dem Meteorologen im Laufe des Tages etwas beruhigen. Am Sonntag rechne man dann allerdings mit stürmischen Winden, die besonders den Flachgau betreffen. Mit dem Regen gibt es am Wochenende auch eine Abkühlung: Während heute noch bis zu 20 Grad erwartet werden, erreichen die Höchstwerte im Bundesland am Samstag und Sonntag nur bis zu 17 Grad.

Überschwemmungen möglich

Aufgrund der starken Niederschläge, die in den nächsten Tagen über das Land prasseln, kann es vereinzelt zu Überschwemmungen kommen. Im Moment besteht laut Resch allerdings keine Hochwassergefahr: „Wir sind im Austausch mit den Hydrologischen Diensten“, so der Meteorologe. Grundsätzlich könne man derzeit nicht genau einschätzen, wo Überschwemmungen wahrscheinlich sind, allerdings könne das Lammertal (Tennengau) betroffen sein. Resch gibt aber auch hier Entwarnung: „Wir gehen nicht von Hochwassern aus. Wenn überhaupt, kommt es zu kleinräumigen Überschwemmungen.“

Wetterbericht für eure Gemeinde

Das trübe und regnerische Wetter begleitet uns in Salzburg bis Mitte kommender Woche. „Am Dienstag oder Mittwoch kann man aus heutiger Sicht wieder mit freundlicherem Wetter rechnen“, erklärt Resch gegenüber S24.

(Quelle: SALZBURG24)