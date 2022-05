Dein Horoskop für 30. Mai bis 5. Juni

Die Dinge werden sich bald klären, wenn Merkur am 4. Juni direktläufig wird. Bis dahin sollten wir die Energie des Neumonds nutzen, um uns über die beste Vorgehensweise beraten zu lassen.

29. bis 31. Mai 2022: „Kraftvoll und überlegt ans Ziel“

Mars in Konjunktion mit Jupiter auf 3° Widder. Mars in Konjunktion mit Jupiter ist ein kühner, handlungsorientierter Transit, der Dinge geschehen lässt. Was immer du jetzt in Bewegung setzt, ist von Dauer. Versuche aber auch gefährliche Situationen zu vermeiden und handle überlegt.

4. Juni 2022: „Es ist wieder einmal geschafft“

Wir mussten überprüfen, was nicht mehr funktionierte, wir mussten reparieren, was kaputt war und wir mussten ausmisten, was nicht mehr zu uns passt. Und jetzt, wo Merkur direktläufig wird, scheint nicht nur plötzlich eine Last von unseren Schultern genommen worden zu sein, sondern wir bemerken auch ein Gefühl der Erfüllung und des Vorwärtsdranges: Ja, es war ein bisschen hart, aber es war die Mühe wert, denn: Wir haben es geschafft! Wir dürfen wieder loslegen.

Verträge schließen und Projekte starten!

Das Horoskop für die Sternzeichen

Widder

„Setze die Segel“: Nichts und niemand kann dich aufhalten. Du zeigst ganz klar, was ein Widder alles schaffen kann. Mit deiner unglaublichen Energie und Durchsetzungskraft schaffst du momentan einfach alles. Nütze diese wunderbare Energie bewusst und lege los.

Stier

„So manches Herz schlägt höher“: Für dich ist es eine Woche zum Verlieben. Du fühlst dich einfach wohl in deiner Haut. Venus, dein Planet, steht in deinem Zeichen und versorgt dich mit Glück in der Liebe. Aber auch im Job darfst du mehr erwarten als sonst. Führe jetzt wichtige Gespräche.

Zwilling

„Genieße die Tage“: Es ist deine Zeit und die solltest du ganz bewusst nützen. Nehme dir eine Auszeit und überlege dir, wie du dein neues Lebensjahr gestalten möchtest. Starte mit einem Herzensprojekt. Im Dezember wirst du bereits erste Resultate sehen.

Krebs

„In der Ruhe liegt die Kraft“: Nehme dir nicht allzu viel vor, dann stehst du nicht unter Druck, denn den kannst du im Moment gar nicht brauchen. Lehne dich am besten zurück und bleibe der Beobachter. Venus versorgt dich mit schönen Stunden.

Löwen

„Bleiben fokussiert“: In dieser Woche solltest du bewusst Prioritäten setzen. Mars und Jupiter verhelfen dir deine Ziele durchzusetzen. Du warst schon lange nicht mehr so kraftvoll und überzeugend. Auch in der Liebe kann es zu wunderschönen neuen Begegnungen kommen.

Jungfrau

„Chancen über Chancen“: Eine Woche, die besonders wichtig wird. Lasse die Chancen nicht einfach vorbeiziehen. Du kannst auch ruhig spontan Entscheidungen treffen. Venus, Merkur und Uranus sorgen mit plötzlichen Angebote, es liegt nur an dir diese zu nützen.

Waage

„Eine Waage ein Wort“: Es gibt kaum ein Zeichen, dass so zu seinem Wort steht. Die nächsten Tage solltest du für wichtige Gespräche nützen. Das Wochenende wird besonders schön und entspannt. Nütze die Tage für Treffen mit Freunden oder einen Kurztrip.

Skorpion

„Vertraue auf die wahre Liebe“: Venus steht hervorragend zu deiner Sonne, somit gehörst du zu den Glückskindern in Sache Liebe. Vertraue darauf, dass es die wahre Liebe sehr wohl gibt, und genieße eine Woche voll Leichtigkeit und Liebe. Öffne dein Herz.

Schützen

„Setze dir Ziele“: In dieser Woche läuft alles genauso, wie du dir das vorgestellt hast. Der Neumond im Zwilling und die wunderbare Mars-Jupiter-Konjunktion sorgen für einen enormen Energieschub. Beginne mit einem neuen Projekt, alles was du jetzt anpackst wird erfolgreich.

Steinbock

„Gut gelaunt durch die Woche“: Jetzt kommt Bewegung in dein Leben. Projekte, die ins Stocken geraten sind, kommen wieder so richtig in Schwung. Der Erfolg ist zum Greifen nahe und du wirst merken, dass deine unglaubliche Ausdauer belohnt wird.

Wassermann

„Lege los“: Dein Motto für diese Woche heißt „Anpacken“. Hinterfrage nicht allzu viel und nütze die Tage, um viel zu erledigen. Ab dem Wochenende heißt es ein bisserl runter vom Gas. Da käme eine kleine Auszeit gerade recht. Vielleicht planst du einen spontanen Kurztrip.

Fisch

„Es gibt die große Liebe“: So manches Fische-Herz schlägt Purzelbäume. Venus versorgt dich mit Liebesglück und das kommt meist ganz unangekündigt und plötzlichen. Gehe offen durch diese Woche und genieße all die wunderbaren Momente, die das Leben für dich bereithält.

Das macht der Mond

Neumond in den Zwillingen: Sonntag, 29. Mai um 19:24 Uhr bis Mittwoch, 01. Juni um 07:50 Uhr

Es könnte doch alles so leicht sein, wenn wir nur aussprechen würden, was uns gut tut. Die Zwillinge unter uns sind wahre Kommunikationsgenies. Mit Leichtigkeit jonglieren sie die Worte nur so durch die Lüfte. Sie sind immer up to date. Kein Wunder – sie reden ja auch mit jedem über alles. Manche sagen, sie hätten ihr Herz auf der Zunge. Aber wahre Kommunikation ist auch mit dem Herzen verbunden: Man spürt sofort, ob ein Gespräch in die Tiefe geht und etwas bewegen will oder ob es einfach nur oberflächlicher Smalltalk ist, der natürlich auch seine Berechtigung hat.

Nehme dir Zeit für schöne Gespräche!

Tipp: Die besten Tage des Jahres, um sich das Rauchen endgültig abzugewöhnen!

Zunehmender Mond in Krebs: Mittwoch, 01. Juni um 07:50 bis Freitag, 03. Juni um 20:39 Uhr

Starte ganz aktiv in diese Tage, am besten gleich morgens mit Wechselduschen! Schenke deinem Garten oder Balkonblumen und Kräutern etwas mehr Aufmerksamkeit! Es sind auch perfekte Tage, um Früchte einzukochen. Die Energien dieser Tage fördern auch erfreuliche Treffen mit Freunden.

Tipp: Leichte Kost zu sich nehmen, um die Leber zu entlasten!

Zunehmender Mond in Löwen: Freitag, 03. Juni um 20:39 Uhr bis Montag, 06. Juni um 08:23 Uhr

Das Wochenende wird besonders fein. Nütze die wunderbare Mondenergie und treffe dich mit Freunden. Wir hätten auch die Möglichkeit, in Gesprächen besonders viel zu erreichen. Du suchst einen neuen Job? Dann schicke jetzt deine Bewerbung los!

Tipp: Gönne deinen Händen und Füßen eine Maske!

Über Astrologin Daniela Hruscka

Daniela Hruschka ist seit zehn Jahren als Astrologin in Salzburg tätig und seit Beginn an als Expertin rund um Fragen zu den Sternen auf SALZBURG24 vertreten.

(Quelle: SALZBURG24)