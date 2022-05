Dein Horoskop für den 23. bis 29. Mai

Lasst die Tage nicht einfach so vergehen und nützt die gute Laune, deinen Enthusiasmus und dein Selbstvertrauen, um das Beste aus diesen Tagen herauszuholen! Vorwärtsstrebende Energie ist mit diesem Transit verbunden.

Verstärkt wird das Ganze noch durch einen kräftigen Mars/Pluto-Transit begleitet. Dieser Aspekt gibt euch einen enormen Energieschub, um eure Ziele zu erreichen. Dieser Transit begünstigt es, anspruchsvolle Projekte in Angriff zu nehmen, die zuvor zu schwierig erschienen.

Das Wochenende wird intensiv in Sachen Liebe. Der Venus-Quadrat-Pluto-Transit kann eine tiefgreifende Wirkung auf unser Liebesleben haben. Macht- und Kontrollfragen können in bestehenden Beziehungen auftauchen. Spannungen können sich in Form von manipulativem Verhalten wie Eifersucht und Kontrollsucht äußern.

Eine ungesunde Beziehung könnte zerbrechen, was sehr schmerzhaft oder dramatisch wäre. Eine gut begründete Beziehung wird der Intensität dieses Transits standhalten. Eine neue Liebe ist ebenso möglich, verrät Hruschka.

Widder

„Mars macht Mobil!“ Zeigt, was in euch steckt: Mars versorgt dich ab Mittwoch mit einer Extraportion Energie. Jetzt kannst du zeigen, was in dir steckt. Lasse dich durch nichts und niemanden unterkriegen und schaffen die schwierigsten Aufgaben. Deine Ausdauer ist enorm.

Stier

„Das Leben kann so schön sein“: Venus, dein Herrscherplanet kommt in dein Zeichen und somit gelingt einfach alles. In der Liebe, aber auch im Job fällt dir beinahe alles einfach zu. Wichtig ist, dass du diese Tage auch wirklich nützt. Am besten schreibe dir eine To-Do Liste.

Zwilling

„Einfach wunderbare Tage!“: Das Glück ist ganz auf deiner Seite. Der wunderbare Sonne-Jupiter-Aspekt ist ein absolutes Geschenk und sollte genützt werden. Projekt, die du jetzt startest, werden sich besonders erfolgreich gestalten. Nütze diese herrlichen Tage.

Krebs

„Bleibe aktiv“: Jetzt ist keine Zeit sich zurückzuziehen. Lege deinen Panzer ab und lasse dich komplett auf das Leben ein. In den nächsten Tagen darfst du dir ruhig mehr zutrauen. Zeige, was in dir steckt und sei dabei nicht zu bescheiden.

Löwen

„Auf Wolke sieben“: Das Leben ist einfach schön und du bist in Hochstimmung. Es gibt einfach keine Stolpersteine und es gelingt alles. Sowohl in der Liebe wie auch im Job wirst du mit Chancen regelrecht verwöhnt. Bleibe aktiv, in dieser Woche ist einfach alles möglich.

Jungfrau

„Perfekte Lösungen“: Diese Woche findest du für jedes Problem die perfekte Lösung. Zu Wochenbeginn kannst du noch viel in der Arbeit erledigen und ab Donnerstag verwöhnt dich Venus mit wunderbaren Glücksmomenten. Eine Woche zum Verlieben.

Waage

„Reden ist Gold“: In dieser Woche solltest du unbedingt aussprechen, was dir am Herzen liegt. Mars gibt dir den Mut und die Klarheit zu reden. Dank Jupiter wirst du auch belohnt und es wird sich dadurch etwas ändern. Am Wochenende solltest du dich nicht auf Diskussionen einlassen.

Skorpion

„Es löst sich viel“: In dieser Woche bekommst du viel Klarheit. Es bieten sich wunderbare Gelegenheiten, finanzielle Dinge zu ordnen. Das Wochenende verspricht besonders schön zu werden. Treffe sich mit Freunden und lasse die Seele baumeln.

Schützen

„Eine Woche zum Verlieben“: In dieser Woche darfst du dich auf viele schöne Momente freuen. Der Wochenstart sollte genützt werden, um noch einmal Ordnung in deinen Arbeitsalltag zu bringen. Erledige nach Möglichkeit alles, was du schon seit langem vor sich herschiebst.

Steinbock

„Du weißt, was du willst“: Nütze diese Woche, denn jetzt kannst du einfach alles erreichen. Es gibt keine Zweifel, du weißt ganz genau, was du brauchst und willst. Du bekommst auch alles, du musst es aber auch aussprechen.

Wassermann

„Angebote über Angebote“: Was für eine schöne Zeit! Du blühst förmlich auf und fühlst dich wie neugeboren. Jetzt kannst dich so schnell nichts ärgern. Beruflich wie privat können es nicht besser laufen. Gehe voll Selbstvertrauen durch diese wunderschöne Zeit.

Fisch

„Veränderung tut gut“: Du spürst den Wunsch, dich zu verändern. Habe keine Angst davor und zeige Mut zum Risiko. Es kann dir auch ganz egal sein, was andere von dir denken. Es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst.

Das macht der Mond

Abnehmender Mond im Zeichen Fisch: Sonntag, 22. Mai 17:51 Uhr bis Dienstag, 24. Mai 23:41 Uhr

Diese Tage sind sehr neptunisch und steigern unsere Kreativität. Eines deiner Projekte braucht einen inspirierenden Impuls? Dann nütze diese Tage! Es ist auch eine perfekte Zeit, um über Gefühle zu sprechen. Gönne dir eine Innenschau! Achte auch ganz bewusst auf Träume oder Impulse, die sich in diesen Tagen ergeben!

Vorsicht bei Alkohol, den spürt man nun stärker als sonst.

Tipp: Perfekte Tage für eine romantische Verabredung!

Abnehmender Mond im Widder: Dienstag, 24. Mai 23:41 Uhr bis Freitag, 27. Mai um 08:24

Der Start ins Wochenende wird feurig, dafür sorgt der Mond im Widder. Gehe ganz aktiv durch die nächsten Tage. An Widder-Tagen ist man besonders schnell, effizient und unternehmungslustig. Gibt es etwas, das du schon längst erledigen sollten? Dann nütze den Widder-Mond! Er versorgt dich mit einer Extraportion Energie!

Tipp: Nach der Arbeit ist Sport angesagt!

Abnehmender Mond im Stier: Freitag, 27. Mai um 08:24 bis Sonntag, 29. Mai um 19:24 Uhr

Der Start ins Wochenende sollte man möglichst nicht hektisch gestalten. Stiere sind die großen Genießer, für das Genießen sollte man sich nun bewusst Zeit nehmen.

Obwohl der Mond in der abnehmenden Phase ist und wir kurz vor Neumond stehen, kann man bei Stiermond auf Diäten oder Entschlackungstage verzichten, denn diese bringen in der Regel nicht viel. Stier will genießen und nicht fasten. Trotzdem sollte man lieber zur leichteren Kost statt zu deftigen Speisen greifen.

Tipp: Perfekte Tage, um noch einmal auszumisten!

Über Astrologin Daniela Hruscka

Daniela Hruschka ist seit zehn Jahren als Astrologin in Salzburg tätig und seit Beginn an als Expertin rund um Fragen zu den Sternen auf SALZBURG24 vertreten.

(Quelle: SALZBURG24)