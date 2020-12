"Ich bin froh, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus so rasch auf den Markt gekommen ist. Das war nur möglich, weil weltweit enorme forscherische, finanzielle und personelle Ressourcen dafür aufgewendet wurden. Bis zur Zulassung hat der Impfstoff alle erforderlichen wissenschaftlichen Entwicklungsstufen zur Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit durchlaufen“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Erste Corona-Impfung in Landeshauptstadt

Am 27. Dezember treffen die ersten 80 Dosen des neuen Impfstoffes in Salzburg ein. Die erste Impfung im Bundesland wird in einem Seniorenwohnhaus in der Stadt Salzburg verabreicht. „Dank der intensiven Vorbereitungsarbeiten kann am Sonntag auch in Salzburg mit den Impfungen begonnen werden“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Größere Mengen werden im Jänner geliefert

Weitere größere Mengen des Impfstoffes folgen im Jänner, dann werden Bewohner weiterer Seniorenwohnhäuser damit versorgt. Auch die zweite Teilimpfung für jene, die am kommenden Sonntag die ersten im Bundesland sein werden, erfolgt mit der ersten größeren Lieferung.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen mit allen wesentlich Beteiligten für die Impfungen sowie die Informationsarbeit sind derzeit intensiv am Laufen. „Ich hoffe, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten möglichst viele Menschen impfen lassen“, appelliert Christian Stöckl und ergänzt: „Nur so können wir diese Pandemie überwinden und unser gewohntes Leben wieder Schritt für Schritt zurückgewinnen.“

