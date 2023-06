Der Sommer beginnt ganz offiziell am kommenden Mittwoch. Und ab Sonntag kündigt sich stabiles, sommerliches Wetter an, so die Prognose der Geosphere Austria.

Lebhafter Wind zum Wochenausklang

Der Freitag bringt zunächst einiges an Sonne, nachfolgend entstehen aber recht verbreitet Quellwolken sowie einige Schauer und Gewitter. Erste Zellen bilden sich bereits in der Früh und am Vormittag im Westen, tagsüber liegt der Gewitterschwerpunkt voraussichtlich im Südosten des Landes. Abseits und zwischen den Schauern kommt immer wieder die Sonne durch.

Der Wind legt generell zu und weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen bei acht bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 19 bis 26 Grad.

Wetter am Samstag ähnlich wie freitags

An der Wetterlage ändert sich am Samstag wenig. Einmal mehr überwiegt der sonnige Wettercharakter, tagsüber kommt die Quellwolkenbildung aber bald wieder in Gang und in der Folge entstehen über den Bergen und Hügeln des Landes, besonders in der Mitte und im Süden, lokale Schauer- oder Gewitterzellen. Unter steigendem Luftdruck deutlich stabiler ist es bereits im Westen.

Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen betragen neun bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 21 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Rheintal.

Temperaturen klettern auf 30 Grad

Meist scheint am Sonntag die Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich in der Osthälfte des Landes einige Quellwolken, aber nur vereinzelt teils gewittrige Regenschauer, am ehesten über dem Berg- und Hügelland.

Der Wind weht oft nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei acht bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 24 bis 31 Grad, am wärmsten wird es in Vorarlberg.

Sommer in ganz Salzburg

Im Großteil des Landes überwiegt am Montag von früh bis spät der sonnige Wettercharakter. Ein paar lockere Wolkenfelder können zunächst am ehesten ganz im Norden durchziehen. Die Quellwolkenbildung kommt selbst in Alpenhauptkammnähe erst mit Verspätung in Gang. Bis auf einzelne nachmittägliche Schauerzellen oder kurze Wärmegewitter bleibt es auch dort weitgehend trocken. Der Wind weht oft nur schwach.

Die Frühtemperaturen starten bei neun bis 17, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 26 bis 32 Grad, mit den höheren Temperaturen in der Westhälfte Österreichs.

Steigende Gewittergefahr

Nochmals überwiegt am Dienstag in ganz Österreich der Sonnenschein, die Temperaturen steigen überall rasch und kräftig an. Allerdings wird die Luftschichtung von Westen und Norden her labiler. Besonders gegen Abend können sich daher in einigen Regionen mächtige Quellwolken formieren, dann steigt die Gewittergefahr deutlich an.

Örtlich muss mit heftigen Gewitterzellen gerechnet werden. Davor weht der Wind nur schwach bis mäßig. Der Tag startet bereits mit elf bis 19 Grad, 28 bis 33 Grad sind am Nachmittag möglich.

(Quelle: APA)