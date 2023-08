In einem Waldstück in der Flachgauer Gemeinde Elsbethen will uns der Waldschutzbeauftragte des Landes Salzburg, Maximimilian Rossmann, die verheerenden Auswirkungen des Eschensterbens zeigen. Doch so einfach ist das gar nicht. Der Spaziergang beim Lokalaugenschein zieht sich, bis wir endlich eine Esche finden. Allerdings steht der Baum schon lange nicht mehr. Er teilt das Schicksal von zirka 90 Prozent seiner Art. Das Eschensterben, das in den 2000er-Jahren in unseren Breiten begonnen hat, raffte bis heute fast den gesamten Bestand dahin. „Die Esche verliert bei uns radikal an Bedeutung“, erklärt Rossmann im Gespräch mit SALZBURG24.

Asiatischer Pilz befällt Esche

Diese Entwicklung in den letzten 20 Jahren sei dramatisch, da die Esche neben der Buche der zweitwichtigste Laubbaum in Österreich und Salzburg ist bzw. war. „Verantwortlich dafür ist ein aus Asien eingeschleppter Pilz, der die Eschentriebe befällt“, erzählt der 29-Jährige, während er zahlreiche abgestorbene Äste vom Boden klaubt. Dieses „Falsche weiße Stengelbecherchen“ verhindert, dass die Triebe des Baumes absterben. Nach und nach setzt sich das dann auch an den Zweigen, Ästen und schließlich dem Stamm fort. „Die Esche fällt dann ganz plötzlich in sich zusammen“.

Doch dem nicht genug. Denn auch weitere Schädlinge machen sich über die Stämme der angeschlagenen Eschen her. „Durch den Sekundärbefall durch den Eschenbastkäfer und Hallimasch-Pilzarten kommt es zu unkontrollierten Brüchen“. Dieses zerstörerische Teamwork ist dafür verantwortlich, dass wir in Salzburgs Wäldern nur noch sehr selten gesunde Eschen sehen.

Warum ist die Esche so wichtig?

Ein komplettes Eschensterben wäre für unsere Wälder aus mehreren Gründen ein großer Verlust.

Biodiversität : Die Esche bietet Lebensraum und Nahrung für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Ihre Samen sind eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel und kleine Säugetiere, während ihre Rinde und Blätter von verschiedenen Insektenarten genutzt werden.

: Die Esche bietet Lebensraum und Nahrung für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Ihre Samen sind eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel und kleine Säugetiere, während ihre Rinde und Blätter von verschiedenen Insektenarten genutzt werden. Ökologische Funktionen : Eschen spielen eine Rolle bei der Stabilisierung von Ökosystemen. Sie tragen zur Bodenstabilität bei und helfen, Bodenerosion zu verhindern. Ihre Wurzeln halten den Boden zusammen, was insbesondere in Hanglagen wichtig ist.

: Eschen spielen eine Rolle bei der Stabilisierung von Ökosystemen. Sie tragen zur Bodenstabilität bei und helfen, Bodenerosion zu verhindern. Ihre Wurzeln halten den Boden zusammen, was insbesondere in Hanglagen wichtig ist. Holzproduktion : Eschenholz ist bekannt für seine Festigkeit, Elastizität und Flexibilität. Es wird in verschiedenen Anwendungen wie Möbelherstellung, Konstruktion, Sportgeräte und Werkzeuge verwendet. Das Holz der Esche ist auch in der Möbelindustrie sehr geschätzt.

: Eschenholz ist bekannt für seine Festigkeit, Elastizität und Flexibilität. Es wird in verschiedenen Anwendungen wie Möbelherstellung, Konstruktion, Sportgeräte und Werkzeuge verwendet. Das Holz der Esche ist auch in der Möbelindustrie sehr geschätzt. Forstwirtschaftliche Bedeutung : Eschen sind eine wichtige Baumart in europäischen Mischwäldern. Sie tragen zur Diversifizierung der Waldstrukturen bei, was die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schädlingen, Krankheiten und Umweltveränderungen erhöhen kann.

: Eschen sind eine wichtige Baumart in europäischen Mischwäldern. Sie tragen zur Diversifizierung der Waldstrukturen bei, was die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schädlingen, Krankheiten und Umweltveränderungen erhöhen kann. Ökosystemstabilitä t: Eschen spielen eine Rolle im Kohlenstoffkreislauf und tragen zur Reduzierung von Kohlendioxid in der Atmosphäre bei. Sie tragen zur Aufrechterhaltung der Stabilität des Waldökosystems bei und tragen zur Regulierung des lokalen Klimas bei.

t: Eschen spielen eine Rolle im Kohlenstoffkreislauf und tragen zur Reduzierung von Kohlendioxid in der Atmosphäre bei. Sie tragen zur Aufrechterhaltung der Stabilität des Waldökosystems bei und tragen zur Regulierung des lokalen Klimas bei. Kulturelle Bedeutung: Die Esche hat in vielen europäischen Kulturen symbolische und historische Bedeutung. Sie wurde oft in Mythen, Legenden und Volksmärchen erwähnt.

Die jüngsten Bilder der verheerenden Hangrutschungen in Kärnten und der Steiermark sind uns allen noch im Gedächtnis. Tiefes Wurzelwerk von Mischwäldern würden dieser Gefahr entgegenwirken. „In Salzburg haben wir besonders im Tennengau Gebiete, in denen die Esche der Destabilisierung auf den Hängen entgegenwirkt. Hier könnte sie uns sehr weiterhelfen“, weiß der Strobler. Im Pinzgau und Pongau sei die Esche in Schutzwäldern jedoch nicht ganz so essenziell. Tiefwurzelnde Nadelbäume erfüllen dort diese Funktion.

Stirbt die Esche aus, hätte das auch Auswirkungen auf die umliegende Flora und Fauna. Denn so bestehe die Gefahr, dass bald nur noch Buchen überleben und eine Monokultur übrigbleibe. Das berge die Gefahr, dass auch diese Baumart leichter von Schädlingen wie dem Borkenkäfer befallen werden könnte. Dazu kommt, dass auch ein Ulmensterben seit Jahrzehnten unsere Wälder belastet. Auch im Fall der Ulme ist ein eingeschleppter Pilz der Übeltäter. Das diffizile, natürliche Gleichgewicht ist damit in Gefahr.

Gefahren und Pflichten im Wald

Apropos Gefahr: Diese gehe für Menschen in erster Linie von den unkontrolliert umstürzenden Eschen aus. „Das ist besonders in Naherholungsgebieten ein Problem“, erklärt Rossmann. Der Hallimasch-Pilz sorgt auch dafür, dass das Wurzelwerk abstirbt, dadurch hat der Baum einen viel schlechteren Stand. Sturmböen, wie wir sie erst im Juli erlebt haben, fegen die Eschen dann mit Leichtigkeit um.

Aus diesem Grund stehen die Grundbesitzer:innen in der Pflicht, sich um ihren Wald zu kümmern, indem befallene und umsturzgefährdete Bäume aus dem Weg geräumt werden. „Mittlerweile gibt es viele urbane Waldbesitzer, die sich wenig darum kümmern. Meistens werden dann die Besitzer der Nachbargrundstücke auf den Befall aufmerksam und melden es“, spricht der Waldschutzreferent aus Erfahrung.

Was kann man gegen das Eschensterben tun?

Ist ein Waldstück erstmal befallen, gäbe es relativ wenig Hoffnung, dass die Bäume überleben. Denn gegen das „Falsche weiße Stengelbecherchen“ ist kein Kraut gewachsen. „Wenn die Eschen zum Beispiel bei längerer Trockenheit merken, dass es ihnen schlecht geht, dann verteilen sie viel mehr Samen, um den Bestand zu sichern“. Diese Überlebenstaktik funktioniere laut dem Experten aber nicht bei Pilzbefall, da das Erbgut nicht resistent sei. „Sie werden dann maximal zwei Meter hoch und sterben ab“. Aus diesem Grund würde man in den Wäldern auch kein Saatgut mehr aussähen. Es hat keinen Zweck.

Jedoch gibt es vereinzelt Bäume, denen die Pilze nichts anhaben können. In Zuge eines Forschungsprojekts der BOKU Wien wird dieses Erbgut untersucht, mit der Intention es zu züchten, um künftige Eschengenerationen resistent zu machen.

Im Wald denkt man in Generationen

Laut Rossmann sei das ein Hoffnungsschimmer für die bedrohte Baumart. „Aber ganz sicher sein kann man sich nicht, weil man nicht weiß, wie das Klima in 80 Jahren sein wird. Und die Bäume, die wir jetzt aufforsten, müssen das künftige Klima auch aushalten“. Dieses Generationendenken sei in der Forstwirtschaft ohnehin essenziell. „Was wir heute säen, werden wir nicht mehr ernten. Das muss uns bewusst sein“.

Ein Gedanke, der wohl nicht nur im Wald und der Forstwirtschaft zutrifft.

