Eurowings-Streik trifft auch Flughafen Salzburg

Der dreitägige Pilotenstreik beim deutschen Ferienflieger Eurowings führt am Mittwoch weiterhin zu vielen Flugstreichungen, die auch Reisende an österreichischen Airports betreffen. So wird in Wien-Schwechat erwartet, das 14 von 20 Eurowings-Flügen von und nach Deutschland ausfallen - also sieben Hin- und sieben Rückflüge, teilte ein Flughafensprecher auf APA-Anfrage mit. Ausfälle gibt es auch in Salzburg, Linz und Graz, zeigen die Homepages der Bundesländerflughäfen.

PIXABAY Eurowings-Piloten treten dreitägigen Streik an Piloten der Airline Eurowings legen erneut ihre Arbeit nieder, sie fordern bessere Arbeitsbedingungen. Dutzende Flüge dürften gestrichen werden. Der Flughafen Salzburg ist davon bisher aber nicht …

Die Lufthansa-Tochter ging am Dienstag davon aus, dass am Mittwoch, dem dritten Streiktag, abermals etwa die Hälfte von rund 500 Flügen abgesagt werden, erklärte ein Sprecher von Eurowings zuvor laut Agenturberichten. Etwa jeder zweite Flug sei am Dienstag gestrichen worden. Dadurch waren neuerlich gut 20.000 Passagiere betroffen.

Eurowings hebt nicht von Salzburg ab

Den weitgehenden Ausfall der 75 Maschinen großen Flotte des bestreikten Flugbetriebs glich und gleicht Eurowings teilweise aus. Das funktioniert durch das Leasen von Flügen externer Airlines wie Air Baltic oder TUIfly und den Einsatz von Schwestergesellschaften der Lufthansa-Gruppe.

PIXABAY Was tun, wenn der Flug gestrichen wird? Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen streiken die Pilot:innen der Airline Eurowings. Die Folge sind hunderte gestrichene Flüge und noch mehr verärgerte Fluggäste. Aber was tun, wenn der …

Auf den Homepages des Linzer und des Salzburger Flughafens zeigte sich für morgen, Mittwoch, je ein Eurowingsflug von und nach Düsseldorf, der ausfällt. In Salzburg finden ein Frühflug von und nach Düsseldorf und ein Abendflug von und nach Hamburg demnach aber statt. In Graz fallen eine Ankunft und ein Abflug von bzw. nach Stuttgart aus. In Innsbruck und Klagenfurt fallen am Mittwoch keine Eurowingsflüge aus, da für diesen Tag keine vorgesehen sind.

Flughafen Wien informiert über Streichungen

Von und nach Wien-Schwechat sind morgen die Destinationen Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart betroffen. Die sechs Flüge, die aus Sicht von Dienstagnachmittag am Mittwoch durchgeführt werden sollten gehen (hin und zurück) nach Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart, hieß es vom Flughafensprecher.

Der Flughafen Wien empfahl Reisenden sich bei ihrer Airline oder Reiseveranstalter über den Status ihres gebuchten Fluges zu informieren. Eine Übersicht über aktuelle Ankünfte und Abflüge bietet auch die Website des Flughafen Wien.

Tarifstreit spitzt sich zu

Der Tarifstreit von Eurowings und der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) um Arbeitszeitregeln spitzte sich zuletzt zu. Das Management hatte der VC ein Ultimatum bis Montagabend gestellt, den Streik zu beenden und weiter zu verhandeln. Sonst ziehe der Arbeitgeber sein Angebot zurück und müsste wegen hoher Streikkosten den Flugbetrieb Eurowings Deutschland womöglich verkleinern. Die Gewerkschaft reagierte nicht darauf, sagte ein Sprecher. Die härtere Rhetorik des Managements befeuere den Konflikt nur, die Beschäftigten rückten dichter zusammen. Der Gewerkschaftssprecher rechnete mit einem langen, harten Arbeitskampf.

Die Forderungen an Eurowings

Die VC fordert für die rund 800 Cockpit-Beschäftigten längere Ruhezeiten und kürzere Einsätze, weil das Cockpit-Personal überlastet sei. Die Eurowings-Geschäftsführung erklärte in einem Schreiben an die Belegschaft, sie hätte in Aussicht gestellt, rund 80 Prozent der Forderungen zu erfüllen. Dennoch gebe es keinerlei Kompromissbereitschaft der VC. Den Forderungskatalog vollständig zu erfüllen, überfordere die Airline finanziell. Die Streikkosten und die VC-Forderungen konterkarierten das Wachstum und brächten die mit Billigfliegern in Europa konkurrierende Airline in Gefahr. "Unser Unternehmen befindet sich im Oktober 2022 in einer gefährlichen Abwärtsspirale", warnte Eurowings-Chef Jens Bischof.

Eurowings will wegen des Arbeitskampfes seiner Piloten das Wachstum von Flotte und Belegschaft im bestreikten Flugbetrieb Eurowings Deutschland stoppen. Die für 2023 geplante Flottenstärke werde nur 76 und damit um fünf Flugzeuge weniger umfassen als bisher geplant. Damit werde mit sofortiger Wirkung der Aufbau von mindestens 200 weiteren Stellen in Cockpit und Kabine gestoppt, erklärte das Unternehmen am Dienstag.

Kein Streik bei der AUA

Bei den Austrian Airlines steht vorerst doch kein Streik an. "Wir führen derzeit intensive Gespräche und hoffen auf eine Annäherung", kommentiert Daniel Liebhart, Vorsitzender des vida-Fachbereiches Luftfahrt die aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen mit der AUA. Mit der Ankündigung einer Betriebsversammlung des Bordpersonals am Donnerstag sowie einer geplanten Abstimmung über Kampfmaßnahmen, über die der "Kurier" berichtete, kam wieder Bewegung in die Verhandlungen.

Die Betriebsversammlung am Donnerstag werde jedenfalls ab 9 Uhr durchgeführt, sagte der Gewerkschafter am Dienstag zur APA. Dort würden die AUA-Mitarbeiter über den Stand der Verhandlungen informiert. Die Dauer dieser Versammlung könne er derzeit nicht abschätzen. Daher sei es auch nicht möglich, die Auswirkungen auf den AUA-Flugplan abzuschätzen, teilt die AUA-Pressestelle mit.

(Quelle: APA)