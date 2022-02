In Salzburg ist die Zahl der zu betreuenden Kleinkinder bis drei Jahre in den vergangenen fünf Jahren um rund 20 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung wird sich laut Experten auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Im Bereich der elementaren Bildung verstärkt sich dadurch der Fachkräftemangel. "Mit dem neuen Lehrgang 'Fachkraft frühe Kindheit' ist es uns gelungen eine hochwertige Ausbildung für die Betreuung der unter Dreijährigen auf die Beine zu stellen und einen neuen Weg der Qualifizierung zu ermöglichen", so die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS) am Donnerstag in einer Aussendung.

Anmeldung ab Ende Februar möglich

Rund 110 Absolventinnen und Absolventen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) ergreifen in Salzburg jährlich den erlernten Beruf der Kindergartenpädagogin oder des Kindergartenpädagogen. Obwohl es bereits gelungen ist, ab dem nächsten Schuljahr 40 zusätzliche Plätze in BAfEP-Kollegs zu schaffen, gibt es darüber hinaus Bedarf an Fachkräften. "Dieser neue Lehrgang hat einen hohen Qualitätsanspruch und ist eine wichtige Investition in die Zukunft der Kleinkindbetreuung Salzburgs", freut sich Klambauer.

Die Anmeldung für den neuen viersemestrigen Lehrgang wird Ende Februar am Zentrum für Kindergartenpädagogik (ZEKIP) möglich sein. "Es ist an der Zeit, neue, qualitätsvolle Ausbildungswege zu beschreiten. Angesprochen werden pädagogisch vorgebildete Kräfte, die über zumindest drei Jahre Praxis in einer Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtung verfügen", so ZEKIP-Leiter Sebastian Wirnsberger. Nach Abschluss dieses Lehrgangs sind die Absolventinnen und Absolventen befähigt, in der Kleinkindbetreuung gruppenführend tätig zu sein. Pro Jahr können bis zu 25 Personen den Lehrgang starten – eine Informationsveranstaltung für Interessierte ist in den kommenden Wochen geplant, Fragen können vorab per Mail gestellt werden.

"Zukunftsträchtiger Ausbildungsweg"

Entwickelt wurde der Lehrgang vom ZEKIP gemeinsam mit der Fachinspektion Elementarpädagogik, sowie dem Berufsförderungsinstitut (BFI). "Kreative Ideen, professionelle Planung, fachlich starke Inhalte und die Motivation zur gemeinsamen Umsetzung – so gelingt ein neuer zukunftsträchtiger Ausbildungsweg", betont Daniela Gadringer, Lehrgangsleiterin am Gesundheitszentrums des BFI. "Zur Sicherstellung der hohen Qualität werden einerseits die Fachmeinungen aus der Praxis laufend miteinbezogen und andererseits wird eine wissenschaftliche Begleitung durchgeführt", fügt Fachinspektorin Brigitte Nindl hinzu.

(Quelle: SALZBURG24)