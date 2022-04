Am Wochenende wird das Verkehrsgeschehen auf den Straßen einerseits Richtung Süden, aber auch noch in die Skigebiete laut ARBÖ-Verkehrsexperten durch den Ferienbeginn in drei deutschen Bundesländern geprägt sein. In Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist bereits am heutigen Freitag der letzte Schultag vor Ostern. In Salzburg steht noch eine Woche Schule am Programm.

Staus auf A1 und A10 erwartet

Vor allem auf den Transitrouten in Salzburg und Tirol sei wegen des Ferienbeginns in Deutschland mit Stau zu rechnen. Hauptreisetag dürfte der Samstag sein. In Salzburg erwarten die Verkehrsexperten vor allem vor dem Grenzübergang Walserberg auf der deutschen A8 in Richtung A1 längere Wartezeiten. In weiterer Folge werde sich der Urlauberverkehr auf die A10 verlagern. Dort seien der Großraum Salzburg und der Baustellenbereich bei Werfen (Pongau) staugefährdet. Bei Werfen wird der Verkehr aktuell über die Gegenfahrbahn geleitet und die Autobahn ist auf zwei Fahrstreifen verengt. Die Baustelle soll noch bis Anfang Juni andauern.

Viel Verkehr auch auf Tiroler Transitrouten

In Tirol sind die Stau-Hotspots wegen des deutschen Reiseverkehrs die Inntalautobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein, die Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und die Fernpassstraße (B179) im gesamten Verlauf, besonders vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermooser Tunnel.

Niederschlagsreiches Wochenende

Mit Ausflugsverkehr ist am Wochenende hingegen nur in geringem Ausmaß zu rechnen. Dieser fällt angesichts der Wetterprognose mit Regen und Schnee buchstäblich ins Wasser.

Die Asfinag warnt daher: Zusammen mit abgekühlten Fahrbahnoberflächen und zumindest stärkeren Regenfällen stellen sich wiederholt winterliche Fahrbahnverhältnisse auf den Autobahnen und Schnellstraßen ein. Die Prognose zeigt, dass die Temperaturen in ganz Österreich von frühlingshaft auf winterlich zurückgehen. In höheren Abschnitten kann es durchaus auch zu Schneefällen kommen. "Unsere Autobahnmeistereien sind einsatzbereit und gut vorbereitet. Wichtig ist, auf Winterausrüstung, Geschwindigkeit und ausreichend Abstand zu achten", so Heimo Maier-Farkas, Leiter der Asfinag Autobahnmeistereien.

