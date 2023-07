Was muss beim ersten Mal alles beachtet werden? Welche Verhütungsmöglichkeiten gibt es? Und wie lässt sich die eigene sexuelle Orientierung bestimmen? Fragen, mit denen viele Salzburger Jugendliche an einem Punkt ihrer Entwicklung konfrontiert werden. Wer diese aber nicht seinen Eltern, Geschwistern oder anderen Vertrauenspersonen im eigenen Umfeld stellen will, kann dies in der First Love Ambulanz in der Stadt Salzburg und Zell am See (Pinzgau) tun.

Anlaufstelle für Salzburgs Jugendliche

Diese bietet ein niederschwelliges Angebot für all jene mit Fragen rund ums Thema Liebe. Die vertrauliche und anonyme Beratung durch ein Team aus Ärzt:innen und Sozialarbeiter:innen ist für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr kostenlos. „Wir haben gemerkt, dass Jugendliche in diesem Bereich noch mehr Informationen und Hilfestellung benötigen“, erklärt ein Sprecher der ressortzuständigen Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) im Gespräch mit SALZBURG24 am Mittwoch.

153 Personen nahmen das Angebot im ersten Halbjahr 2023 in Anspruch, die Verteilung unter den Geschlechtern fiel eindeutig aus, wie der Gutschi-Sprecher berichtet: „97 Prozent waren weiblich.“

Fragen rund um die Liebe

Genutzt werde die First Love Ambulanz gerade für Themen wie einer ungewollten Schwangerschaft oder der Frage nach der eigenen Sexualität. Auch Fragen über Beziehung, Sex, Verhütung, Schwangerschaftstests oder Monatshygieneartikel werden beantwortet. Unter bestimmten Voraussetzungen werden auch Verhütungsmittel wie Kondome und Pille sowie Monatshygieneartikel gratis vergeben.

Das Angebot der First Love Ambulanz richtet sich an Jugendliche bis 18 Jahren. Ältere können das Angebot der Familienberatung in Anspruch nehmen, die vom selben Team abgedeckt wird. Thorsten Fischer, Primar der Frauenheilkunde und Geburtshilfe an den Landeskliniken, erklärt in einer Aussendung: „Es kommen Teenager genauso wie Frauen über 40 Jahre. Manche haben keine Kinder und bei anderen ist die Familienplanung bereits abgeschlossen. Es ist ein sehr guter Querschnitt der Gesellschaft.“

First Love Ambulanz soll ausgebaut werden

Derzeit hat die First Love Ambulanz Standorte an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in der Landeshauptstadt sowie am Tauernklinikum Zell am See. Die Anmeldung erfolgt in Salzburg unter der Telefonnummer +43 5 7255–24807, in Zell am See unter der Telefonnummer +43 660 8292966.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie verzeichnet die seit 20 Jahren bestehende First Love Ambulanz einen leichten Rückgang, weswegen man nun wieder aktiv auf das Angebot aufmerksam machen – und dieses auch ausbauen will, heißt es aus dem Büro Gutschi. So sei geplant, auch in anderen Salzburger Bezirken Anlaufstellen einzurichten, um so noch mehr Jugendliche erreichen zu können.

