Die Polizei nahm die Ermittlungen Ende November 2013 auf. Damals waren in den Gemeinden Berndorf und Seeham (beide Flachgau) Einbruchsdiebstähle verübt. In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurde dabei ein Auto mit Hamburger Kennzeichen gesichtet, in den zwei Männer stiegen und davonfuhren, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Weiterer Einbruch in Neumarkt

Nur zwei Tage später wurde in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ein weiterer Einbruchsdiebsthal gemeldet. Als eine Polizeistreife beim Tatort ankam, wurde wieder ein Pkw mit Hamburger Kennzeichen entdeckt. Als die Polizisten die Insassen kontrollieren wollten, flüchteten sie. Einer der Polizisten konnte sich dabei nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Warnschüsse: Tätern gelingt die Flucht

Trotz der Abgabe von Warnschüssen gelang den Tätern die Flucht. Ungefähr zwei Stunden später wurde das Fahrzeug in einer abgelegenen Straße in Neumarkt am Wallersee sichergestellt. Als Mieter des Fahrzeuges konnte ein 65-jähriger Serbe ausgeforscht werden, welcher international als gefahndet aufschien und sich auf der Flucht befand.

Einbruch: 53-Jähriger in Linz festgenommen

Am 9. November 2018 nahmen Polizisten in Linz bei einem versuchten einen 53-jährigen Serben fest, unterzogen ihn einer erkennungs-dienstlichen Behandlung und lieferten ihn in die Justizanstalt Linz ein. Der Abgleich der Fingerabdrücke, Schuhspuren und des DNA-Materials ergab eine Übereinstimmung mit mindestens vier Einbruchsdiebstählen in den Jahren 2013 und 2016. Auch steht der Mann in enger Verbindung mit dem 65-jährigen serbischen Mieter des Hamburger Fahrzeugs.

53-Jähriger nach Salzburg überstellt

Nach der Festnahme wurde der 53-jährige Serbe vom Landesgericht Linz im November 2018 zu insgesamt neun Monaten Freiheitsstrafe, davon ein Monat unbedingte Haft, verurteilt. Im Zuge der Verhandlung wurde er, da die unbedingte Haft zu diesem Zeitpunkt verbüßt war, entlassen. Aufgrund einer Festnahme Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der Serbe noch im Gerichtssaal neuerlich in Haft genommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Einbrüche in Salzburg und Oberösterreich

Grund der Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg war, dass man dem 53-jährigen Serben auf Basis der Spurenlage eindeutig Wohnhauseinbrüche – einmal in Sierning (Oberösterreich) am 26. Oktober 2013, zweimal am 27. November 2013 in Seeham und Berndorf und zweimal am 29. November 2013 in Neumarkt am Wallersee zugeordnet werden konnten. Als weitere Straftaten kamen Wohnhauseinbrüche in Oberösterreich – dreimal am 25. November 2016 in Timelkam, Schörfling und Bierbaum, einmal am 28. November 2016 in Altheim und zuletzt am 16. Dezember 2016 ebenfalls in Altheim – dazu.

Serbe in Untersuchungshaft

Der 53-jährige Serbe verursachte einen Gesamtschaden in der Höhe von annähernd 145.000 Euro. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.