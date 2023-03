In Henndorf (Flachgau) ist am Montag in den frühen Morgenstunden ein 42-Jähriger mit einem Messer erstochen worden. Der Täter floh nach der Gewalttat, die Polizei hatte aber von Anfang an einen 34-jährigen Ungarn in Verdacht und leitete eine Fahndung nach ihm ein. Noch im Verlauf des Vormittages konnten Beamte den Mann in Henndorf festnehmen. Über das Motiv lagen am Nachmittag noch keine Informationen vor.

Mann in Mehrparteienhaus erstochen

Die Tat ereignete sich in einem mehrgeschoßigen Wohnhaus. Nach Angaben einer Polizei-Sprecherin dürften sich Täter und Opfer gekannt haben. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, ist noch nicht bekannt. Kurz vor 6 Uhr wurde jedenfalls das Rote Kreuz alarmiert, das dann umgehend auch die Polizei verständigte. Die Sanitäter und Polizisten versuchten noch, den 42-Jährigen zu reanimieren, der Notarzt konnte aber nur mehr dessen Tod feststellen. Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein Messer, das die Polizei auch sicherstellen konnte.

Autos und Busse in Henndorf kontrolliert

Der Verdacht richtete sich dann rasch gegen einen 34-jährigen Mann aus Ungarn, der in Österreich keinen Wohnsitz hat und in einer Ferienwohnung in Henndorf einquartiert war, die sich nicht weit vom Wohnhaus entfernt befindet. Die Polizei sperrte den Tatort großräumig ab und leitete eine Fahndung nach ihm ein. An allen Ortsausfahrten wurden auch private Autos und Linienbusse kontrolliert, wie ein S24-User berichtete. Noch am Vormittag konnten Beamte des Einsatzkommandos Cobra den Verdächtigen in oder bei der Ferienwohnung festnehmen.

(Quelle: SALZBURG24/APA)