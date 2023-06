In Seekirchen (Flachgau) werden vor dem neuen Gebäude der Bezirkshauptmannschaft (BH) Salzburg Umgebung die letzten Platten verlegt, drinnen wird noch ausgemalt und die letzten Anschlüsse verlegt. Das neu gebaute Bürgerservice, die Büros und das Archiv werden schon nach und nach eingeräumt. Gleichzeitig wird an der Haustechnik gefeilt. Die Hauptübersiedelung in den Flachgau startet am 21. Juni, der Vollbetrieb eine Woche später, gab das Land Salzburg am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Zeitplan der Übersiedelung

Mittwoch, 21. Juni: Beginn der Hauptübersiedelung am Abend

Donnerstag 22. und Freitag 23. Juni: eingeschränkter Betrieb am Standort Karl-Wurmb-Straße, 5020 Salzburg

Freitag, 23. Juni: Neue Telefonnummer +43 5 7599 57 (Durchwahlen bleiben gleich)

Montag, 26. Juni: Teil-Betriebaufnahme im neuen Amtsgebäude in Seekirchen

Mittwoch, 28 Juni: Aufnahme des Vollbetriebs

Bürgerservice offen und barrierefrei

Katastrophenschutz findet Heimat in BH Seekirchen

Das Herzstück des Katastrophenschutzes für den Flachgau wird der neue Stabsraum sein, der im modern ausgestatteten „Flachgausaal“ seine Heimat in der BH findet. Dieser hat eine eigene Notstromversorgung, die auch bei längeren Stromausfällen den Betrieb sicherstellt. Dazu gibt es aus dem Saal eigene Anbindung an den Behördenfunk mit einer Antenne am Dach des Gebäudes. Diese sorgt für eine riesige Reichweite und stellt die Funkverbindung zur Einsatzzentrale des Landes, zur Polizei und den Einsatzorganisationen sicher.

Eckdaten zur neuen Bezirkshauptmannschaft

Standort: Seekirchen

Baubeginn: Juni 2021

Fertigstellung: Juni 2023

Grundstücksgröße: rund 7.600 Quadratmeter

Netto Geschoßfläche: rund 6.000 Quadratmeter

Kundenparkplätze: 17

Kostenrahmen: rund 30 Millionen Euro

Arbeitsplätze: rund 190

Offene und einladende Bereiche für die Bürgerinnen und Bürger

Moderne und zeitgemäße Arbeitsplätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

