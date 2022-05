Einbrecher schlagen in Eugendorf und Kuchl zu

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in ein Firmengebäude in Kuchl (Tennengau) ein. Die Eindringlinge gelangten durch Aufzwängen eines Fensters in das Gebäude und entwendeten aus dem Verkaufsraum eine Registrierkassa mit Wechselgeld in Höhe von ein paar hundert Euro, meldet die Polizei in einer Aussendung.

Einbrecher steigen in Eugendorfer Firma ein

Auch in Eugendorf (Flachgau) brachen Unbekannte über ein Fenster in ein Firmenobjekt ein. Sie durchsuchten mehrere Büros und brachen Büromöbel auf. Auch zu einer Kassenlade und der Handkassa verschafften sie sich Zugang. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

