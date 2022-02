"Wir haben grünes Licht!", freut sich Veranstalter Manuel Reifenauer auf ein Electric Love Festival in voller Größe und ohne Besucher-Einschränkungen. "Die angekündigten Lockerungen der Regierung sind der Startschuss für einen lauten Sommer mit den angesagtesten DJs der Welt. Die Vorfreude gerade bei unseren Besuchern aber auch uns ist riesig!" Die neunte Ausgabe des Festivals soll von 7. bis 9. Juli am Salzburgring über fünf Bühnen gehen.

DJ-Legenden und echte Newcomer

Wer sich gefragt hat, wer nach dieser Auswahl an Top-DJs noch das Salz in der Suppe des Electric Love sein könnte, dem geben die Veranstalter in Line Up Phase 4/6 eine eindrucksvolle Antwort. Mit Dimitri Vegas & Like Mike kommt ein belgisches Brüderpaar nach Salzburg, das 2019 die DJ-Weltrangliste anführte und nicht mehr aus der EDM-Szene wegzudenken. Aber auch am ELF-Line-Up zählen sie zu alten Bekannten, waren sie doch auch schon 2013 bei der Electric-Love-Premiere mit an Bord.

Aber auch echte Newcomer sind beim Electric Love Festival 2022 am Start. Luude aus Australien vereint bereits acht Millionen monatliche Hörer auf seinen Playlists und stürmt gerade mit seinem “Down Under” Cover die Charts. Er liegt mit seinem Track in vielen Ländern in den Top 10 der Streaming-Charts und spielt in Salzburg einen seiner ersten Europa-Gigs. Mit Yellow Claw aus den Niederlanden, die mit ihrer Mischung aus Trap, Hip Hop und Bass auf der Mainstage so richtig Gas geben und Jauz aus den USA, der im Rahmen des Blacklist Hostings auf im Club Circus auflegen wird, wurden zwei weitere Acts fixiert.

Auch heimische Musiker am Electric Love vertreten

In Line-Up-Phase 4 werden auch viele Künstler der österreichischen DJ-Szene vorgestellt. Ab sofort ergänzen die heimischen DJs Rene Rodriguezz, Flip Capella, DJ Selecta, Medun und Ragemode das Line-Up für 2022

Early-Bird-Phase läuft Ende Februar aus

Auch der Ticket-Vorverkauf des Electric Love Festival geht in die heiße Phase. Viele Ticket-Kategorien wie alle Drei-Tages-VIP-Kategorien wie VIP-Festival-Pässe Gold, Silber und Bronze oder die Camping-Kategorien Caravan Camping sowie die Hälfte der Comfort-Kategorien sind bereits ausverkauft. Es gibt laut Veranstalter einen extremen Run auf die Festival-Tickets sowie die legendäre Warm Up Party am 6. Juli. Der Vorverkauf laufe auf Rekordkurs.

(Quelle: SALZBURG24)