ELF2021 holt Armin Van Buuren wieder nach Salzburg

In 2020 we set to zero! But don't worry, all good things will return! We will meet again! We can't wait to see you all again on our #ColorfulPlayground #EditionOne #ELF21. We will have fun. We will dance. We will celebrate. And we will come back even stronger. Let's stand together. Because the whole world works #BetterTogether. Already announced (Phase 3 of 6): Carnage / Charlotte de Witte / Dillon Francis / Don Diablo / Fedde Le Grand / Galantis / Gigi D'Agostino / KSHMR / Kygo / Paul Kalkbrenner / Steve Aoki / Timmy Trumpet / Yellow Claw // Aftershock / Angernoizer / B-Front / Borgore / Caine / D-Block & S-te-fan / Da Tweekaz / Dr. Peacock / E-Force / Eli Brown / F.Noize / Felice / Gammer / GPF (Greazy Puzzy Fuckerz) / Headhunterz / James Hype / Krewella / Lil Texas / Loud Luxury / Mark With a K & MC Chucky / Mausio / Miss K8 / Noisecontrollers 15 Years / Paul Elstak / Phuture Noize / Radical Redemption / Ran-D / Rene Rodrigezz / Sefa / System Overload / Toby Romeo / Tube & Berger / Tungevaag / Vize / Wildstylez // Dan Lee / DJ TYO / Dominique Jardin / Flobu / Killin Void / Levex / Lucaz / Lunatic / Mark With a K & MC Chucky / MC NoiD / Medun / Ragemode / Scale / Sekula / Selecta DJ Selecta / Shany DJ Shany / Tanic / Tarik Asadi / Two Kinx / Valentiano Sanchez @Electric Love Festival Official Ticket-Shop: https://tickets.electriclove.at Date: 08.-10. July 2021 Location: Salzburgring, Austria Line-Up: https://electriclove.at