Franz Tiefenbacher (ÖVP) übergibt die Gemeinde Elsbethen (Flachgau): In den letzten Jahren bekam Elsbethen ein Zentrum für den Sport und einen neuen Kindergarten. Auch die Top-Platzierungen der Gemeinde im Gemeinde-Bonitäts-Ranking zeugen von Franz Tiefenbachers Arbeit. „Ich weiß, dass ich Elsbethen in sichere Hände übergebe. Sebastian Haslauer war als Vizebürgermeister stets eine große Stütze für mich und weiß, was für Elsbethen wichtig ist. Er wird die Geschicke der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen lenken.“, so Tiefenbacher in einer Aussendung am Fretiag.

Sebastian Haslauer folgt auf Franz Tiefenbacher

Sebastian Haslauer wurde am 18. Jänner 1960 geboren und ist seit 1979 Mitglied der ÖVP und des Bauernbunds. In seiner langen Parteikarriere war Haslauer unter anderem von 1993 bis 2017 Ortsobmann des Bauernbundes in Elsbethen. 2005 wurde er zum ersten Mal als Vizebürgermeister angelobt. Seit 2011 ist er Gemeindeparteiobmann der ÖVP Elsbethen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Es ist mir eine große Ehre mich nun als Bürgermeister in die Dienste meiner Gemeinde stellen zu dürfen.“, sagt Haslauer nach der Wahl.

(Quelle: SALZBURG24)