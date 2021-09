Dienstagmorgen brachen Unbekannte in ein Gasthaus in Elsbethen ein, berichtet die Polizei. Sie brachen ein Fenster zum Büro gewaltsam auf und gelangten so ins Lokal. Sie erbeuteten einen Bargeldbetrag von mehreren Hundert Euro. Am Fenster und an aufgebrochenen Kästen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Teure Mountainbikes in Elsbethen gestohlen

Bereits in der Nacht auf Monat stiegen ebenfalls unbekannte Täter in eine Tiefgarage in Elsbethen ein. Ziel waren mindestens fünf hochwertige Mountainbikes. Die Schadenssumme beläuft sich bis dato auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

(Quelle: SALZBURG24)