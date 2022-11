Die fünf bei dem Unfall verletzten Personen im Alter von 17 bis 18 Jahren waren in einem Pkw auf der Strubklammstraße von Fasitenau (Flachgau) kommend in Richtung Ebenau unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam am Dach liegend zum Stillstand, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Montag.

Rettungssanitäter als Ersthelfer am Unfallort

Beim Eintreffen der Polizei hatten sich alle Fahrzeuginsassen bereits aus dem verunfallten Pkw befreit. Der Fahrzeuglenker wurde gerade von einem Ersthelfer – einem Rettungssanitäter außer Dienst – betreut.

Fünf Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert

Der Pkw-Lenker, ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Heli ins Salzburger Landeskrankenhaus (LKH) eingeliefert. Eine leicht verletzte Person wurde von einem Rettungswagen ebenfalls in LKH gebracht. Drei weitere Leichtverletzte kamen per Rettungsauto ins Salzburger Unfallkrankenhaus.

Großeinsatz nach Crash in Strubklamm

Am Unfallort waren mehrere Rettungswagen sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 6 im Einsatz, teilte Rotkreuz-Sprecherin Roberta Thanner auf S24-Anfrage mit. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Faistenau führte die Aufräumarbeiten durch.

