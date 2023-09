In Fußball-Salzburg gab es in den letzten Tagen nur ein Thema: Das Cup-Derby zwischen Austria Salzburg und Red Bull Salzburg. Nach dem Schlusspfiff leuchtete Dienstagnacht ein 4:0 für den Bundesligisten von der Anzeigetafel im bis auf den letzten Platz ausverkauften Grödiger Stadion. Während die einen von einem fulminanten Fußballfest schwärmen, raubten Flutlicht, Lärm und Fanmärsche den Anrainer:innen den Schlaf. Wie beim Match selbst, bei dem sich die eine Seite als sportlicher, die andere als ideeller Sieger sieht, gibt es eben auch beim Drumherum zwei Seiten der Medaille.

Langer Fußball-Abend in Grödig

Denn um dem Fanansturm Herr zu werden, waren rund um das Grödiger Stadion (Flachgau) zahlreiche Vorkehrungen zu treffen. Straßen, diverse Zufahrten und Radwege wurden gesperrt, was bei den Anrainer:innen nicht besonders gut angekommen sei, wie Bürgermeister Herbert Schober (parteilos) Mittwochmorgen im Gespräch mit SALZBURG24 erwähnt. Zudem führte der Fanmarsch der Violetten sprichwörtlich an Haus und Hof der unmittelbaren Nachbarschaft vorbei. „Das hat bei einigen für Verunsicherung gesorgt“, erzählt Schober. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, sei der Abend jedoch ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Einen Vorgeschmack auf die Lautstärke, die sie am Dienstag erwarten sollte, bekamen sie bereits Montagabend beim Abschlusstraining der Austria. Zirka 150 Fans haben sich schon für ihr „Spiel des Lebens“ eingesungen, um die Unterstützung für ihre Mannschaft zu symbolisieren. „Aus diesen Gründen sehen die Anrainer das Match kritisch“, fasst es der Grödiger Ortschef zusammen.

Besonders das Flutlicht, von dem man durch diverse Verschiebungen eine Extraportion bis nach Mitternacht abbekam, hätte den meisten sauer aufgestoßen.

Kein Bundesliga-Fußball im Grödiger Stadion?

Genau dieses Flutlicht könnte künftig jedes zweite Wochenende wieder angehen, wenn die Austria in Liga zwei aufsteigen und im Grödiger Stadion Asyl finden würde. Alles sehr hypothetisch und mit viel Konjunktiv. Denn wie berichtet, würde die Viola die Kosten ohne politischer Unterstützung oder einer Finanzspritze eines Sponsors kaum stemmen können. Das gestrige Match kostete den Violetten rund 14.000 Euro. Zudem sieht man sich als reiner Stadtverein und will die Spiele ohnehin lieber in der Landeshauptstadt austragen.

Vonseiten der Gemeinde würde man wohl auch ein Veto erhalten. „Ich muss natürlich auf die Bürger schauen, was sie wollen und für sie entscheiden“, sagt Schober, der sich dabei an die drei Bundesliga-Jahre des lokalen SV Grödig erinnert. „Es gab damals schon Beschwerden, auch hauptsächlich wegen des Flutlichts“. Im Großen und Ganzen sei der Bürgermeister jedoch froh, dass am Dienstag alles funktioniert hat.

Stadion und Parkplatz sollen genutzt werden

Gegen eine generelle Nutzung des Stadions hat Schober jedoch nichts einzuwenden. Dabei denkt er aber noch ein Stück weiter. „Wenn, dann müsste ein fixer Kreisverkehr bei der Zufahrt an der Alpenstraße gebaut werden. Da ist das Land in der Pflicht“. Diese Lösung, die er bereits bei den zuständigen Stellen deponiert habe, sieht Schober als „Grundvoraussetzung“ für einen Bundesligabetrieb in Grödig. Ein permanenter Kreisverkehr würde aber auch an spielfreien Tagen, unter der Woche, Sinn machen. „Man könnte den Parkplatz als Park&Ride für Pendler oder andere Veranstaltungen nutzen“. So wie am kommenden Samstag, wo man 500 bis 1.000 Besucher:innen bei einem Pumptrack-Rennen erwarte.

Austrias Stadionsuche wird zum politischen Spielball

Währenddessen läuft für den Tabellenführer der Regionalliga West jedoch die Zeit langsam ab. Wohin bei einem möglichen Aufstieg der Austria in die zweite Bundesliga? Während die bislang unbesiegte Viola in der Meisterschaft um Punkte kämpft, wird die Stadionthematik immer mehr zum Politikum.

Vor dem Salzburger Derby versprach Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) den Fans über das Stadionmikrofon etwas kryptisch ein „Weihnachtsgeschenk“ bzw. eine Lösung für ihre Heimstätte in Maxglan. Das Max Aicher-Stadion bundesligatauglich zu machen, wird aber wohl selbst für das Christkind eine schier unlösbare Mammutaufgabe. Was Preuners Stellvertreter, Bernhard Auinger von der SPÖ, am Mittwoch in einer Aussendung bekräftigte: „Der Standort Maxglan wird auf alle Fälle für den Nachwuchs und die zweite Mannschaft bestehen bleiben. Eine Zweitliga-taugliche Spielstätte wird es in Maxglan aus meiner Sicht nicht geben“.

Der Sportstadtrat zeigte sich begeistert von der gestrigen Stimmung in Grödig und bringt das Stadion am Fuße des Untersbergs wieder ins Rennen. „Grödig hat bewiesen, dass es zweite Liga kann. Daher sollten wir rasch an einer Lösung für die Austria arbeiten. Präsident (Christian, Anm.) Haas und Bürgermeister Schober sind für den Sport gute Partner“, so Auinger, der im selben Atemzug die Stadt-ÖVP dafür verantwortlich macht, dass es noch keine Lösung für die Austria gibt. „Ich hoffe nach den guten Erfahrungen mit dem Salzburger Spiel des Jahres auf ein rasches Einlenken im Sinne des Sports“.

Von Auingers Absichten weiß auch Grödigs Bürgermeister Herbert Schober: „Er ist bemüht und es gab immer wieder inoffizielle Gespräche, aber es liegt kein offizielles Angebot vor. Ich glaube auch, dass es vor der Wahl (im April, Anm.) auch kein Thema sein wird“. Und ein nicht ganz so unbedeutendes Wörtchen haben wohl auch die Menschen in Grödig mitzureden.

