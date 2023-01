Gut Aiderbichl mit dem Hauptsitz in Henndorf (Flachgau) hat sich in den vergangenen 20 Jahren als wichtige Institution für den Tierschutz in Österreich etabliert. Tiere in Not finden an den mittlerweile 30 Standorten in sechs Ländern ein neues Zuhause auf Lebenszeit. Insgesamt leben auf den Gut Aiderbichl-Höfen mittlerweile über 6.000 Tiere. Bis zu 30 Hilferufe gehen täglich ein, wie die Tierschutzgemeinschaft am Donnerstag in einer Presseaussendung mitteilt.

160 Tiere aus Ukraine auf Gut Aiderbichl

Im Vorjahr konnten so insgesamt 915 Tiere gerettet werden. Zahlreiche davon kamen letztes Jahr aus der Ukraine zu Gut Aiderbichl. Die Kämpfe dauern an, und machen vor Ort das Leben für Mensch und Tier unerträglich. Zu Kriegsausbruch im März 2022 hat Gut Aiderbichl Tierfutter und Hilfsgüter in die Krisenregion geliefert. Viele Ukrainer:innen waren im Laufe des Jahres gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Sie wollten auch ihre Tiere nicht alleine zurück, und damit dem sicheren Tod überlassen. Gut Aiderbichl hat es geschafft über 160 Tiere aus der Kriegsregion in Sicherheit zu bringen. Bereits im März waren acht Frauen und Kinder mit 40 Tieren in Henndorf angekommen.

(Quelle: SALZBURG24)