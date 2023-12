Die KPÖ Plus will bei der Gemeindevertretungswahl am 10. März 2024 erstmals in der Flachgauer Kommune Wals-Siezenheim antreten. Das kündigte die Partei am Samstag in einer Aussendung an. Nötig sind mindestens 140 Unterschriften, heißt es. Gesammelt wird deshalb ab Montag bei Infoständen und vor Supermärkten. Die Kandidat:innen-Liste soll dann Anfang Jänner beschlossen werden.

Katharina Gruber "von Großparteien enttäuscht"

Spitzenkandidatin ist die 42-jährige Katharina Gruber: „Ich bin von den Großparteien enttäuscht und will, dass es auch in der Gemeinde gerechter zugeht. In Wals hat die ÖVP den Wildwuchs an Betriebsansiedlungen vorangetrieben, aber Anliegen wie Kinderbetreuung und leistbares Wohnen sind unter den Tisch gefallen. Damit der nächste ÖVP-Bürgermeister nicht wieder auf diese Themen vergisst, braucht es in der Gemeindevertretung eine verlässliche Stimme für Soziales und Wohnen.“

Auch „Lücken im öffentlichen Verkehr“ prangert die 42-Jährige an: „Mit dem Fahrrad brauche ich 15 Minuten von Viehhausen zur Schule in Lehen. Mit dem Auto sind es 20 Minuten, aber mit dem Bus eine dreiviertel Stunde. Hier braucht es ein ordentliches Angebot und Anreize zum Umsteigen.“

Ihre Kindheit hat Gruber in Niederösterreich, Oberösterreich und schließlich in der Riedenburg in der Stadt Salzburg verbracht. Nachdem sie von zuhause ausgezogen war, hat es sie 2010 nach Wals verschlagen. Seit sieben Jahren wohnt sie Viehhausen. Gruber hat an der Pädagogischen Akademie die Ausbildung zur Sonderschulpädagogin abgeschlossen. Sie arbeitete sieben Jahre lang beim Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik Aiglhof, bevor sie 2013 zur Josef-Rehrl-Schule in Lehen wechselte. Sie ist alleinerziehende Mutter eines zehnjährigen Sohnes.

Dankl tritt für KPÖ Plus in Mozartstadt an

Bei der Landtagswahl im vergangenen April kam die KPÖ Plus in Wals-Siezenheim mit 13,4 Prozent auf Platz drei. Im Oktober hatte die KPÖ Plus bereits angekündigt, dass Kay-Michael Dankl im Frühling als Spitzen- und Bürgermeisterkandidat in der Stadt Salzburg antritt.

(Quelle: SALZBURG24)