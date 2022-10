Kultdisco "Johnnys" blickt auf 50 Jahre Party zurück

Die Betreiberfamilien empfingen uns am Mittwoch in Oberndorf (Flachgau) mit Kaffee und Kuchen – passend zum anstehenden Geburtstag – zum Interview. Johanna und Johannes Mairoll blicken gemeinsam mit ihren Nachfolgern Alexandra und Daniel Heidenreich nach 50 Jahren auf rund 10.000 Party-Nächte zurück. Deko-Artikel und Flyer zum anstehenden Jubiläum finden wir im ganzen Haus, die Vorbereitung zur großen Party am Wochenende laufen auf Hochtouren. "Normalerweise ist Oberndorf für die Stille Nacht bekannt, bei uns sind die Nächte nicht so still", sagt Johanna Mairoll mit einem Lächeln im Gesicht.

Fixpunkt im Flachgauer Nachtleben

Keine Frage, das "Johnnys" hat in Salzburg mittlerweile Kultstatus. Dabei startete der Flachgauer Club als Alternativprogramm: Im Jahr 1972 entschieden sich die Mairolls dazu, parallel zum eigenen Gasthaus mit Metzgerei, den Veranstaltungssaal an freien Wochenenden abseits von Hochzeiten oder Bällen für Discos zu nutzen. "Damals hat es genügt, wenn wir ein Taferl mit der Aufschrift ‚Disco‘ draußen hingestellt haben, und schon sind die Leute gekommen", erinnert sich Johannes Mairoll. Die Nachfrage stieg jedenfalls stark an, im Jahr 1987 entschieden sich die beiden dann dazu, auf einen reinen Disco-Betrieb zu setzen.

Attraktionen für das Party-Volk

Wichtig war den Gastronomen dabei immer, Schritt für Schritt zu vergrößern oder umzubauen und nicht über die vorhandenen Mittel hinaus zu planen. "Wir haben uns viel angetan und moderne Licht- und Sound-Anlagen gekauft. Ich sehe das heute noch vor mir, wie die Leute reagierten, als sie das erste Mal unsere Laser-Show sahen", erzählt Johannes Mairoll mit einem Grinsen. Wichtig war dem Disco-Betreiber dabei immer, aktuelle Musik mit aufwendigen Licht-Shows zu kombinieren. "Alle zwei Monate sind meine DJs nach Udine gefahren und haben die neueste Musik mitgebracht."

Stars und Sternchen in Johnnys Disco

In "Johnnys Disco" gingen auch heimische und internationale Prominente ein und aus. In den 80er- und 90er-Jahren waren das etwa Andy Borg oder Peter Cornelius, später dann Samy Deluxe, Die Atzen oder die DJs Darius & Finlay. "Wir haben Andy Borg angekündigt und gebucht. Das war gerade zu der Zeit, als seine Songs in allen Radios gespielt wurden. Schon um 19 Uhr standen vor allem die Damen vor den Türen und wollten rein. Es hat uns immer gefreut, wenn den Leuten das so gefallen hat, was wir organisiert haben", blickt Johannes Mairoll zurück.

Von Karibik-Bar, über römischen Tanztempel zu Burg-Thema

Was das "Johnnys" immer auszeichnete, waren ausgefallene Inneneinrichtungen. Die heute sieben Räume umfassende Disco lockte seine Gäste in den 1990er-Jahren mit einem römischen Tanztempel oder einer Karibik-Bar, im Jahr 2002 folgte dann der Umbau zum aktuellen Burg-Thema. "Man baut ein Nachtlokal natürlich anders als ein normales Haus, man muss ein bisschen Effekte und Emotionen hineinbringen", erklärt Mairoll-Schwiegersohn Daniel Heidenreich, der nun gemeinsam mit seiner Frau Alexandra die Oberndorfer Kultdisco führt.

Generationenübergreifendes Feiern in Oberndorf

Über die Jahrzehnte habe sich die Party-Laune der Gäste kaum verändert: "In den 70er-Jahren haben die Leute Discofox getanzt, das ist heute nicht mehr der Fall. Die Jungen wollen einfach raus und die Freude am Leben genießen und jemanden kennenlernen", erinnert sich Johanna Mairoll. Zahlreiche Gäste hätten sich im "Johnnys" kennengelernt, deren Kinder würden nun auch in Oberndorf feiern. "Es kommt ein bisschen so in Wellen", so Daniel Heidenreich. "Vor Corona waren alle übersättigt, nach Corona haben die Menschen dann gemerkt, dass Tinder doch nicht das Wahre ist."

"Johnnys" schmeißt Party zum Jubiläum

Das "Johnnys" bleibt weiterhin ein Familienbetrieb. Im Jahr 2015 übernahmen Daniel und Alexandra Heidenreich die Leitung, die Mairolls zogen sich etwas in den Hintergrund zurück. Wie blicken die Betreiber:innen auf die vergangenen 50 Jahre zurück? "Ich bin sprachlos, wie schnell die Zeit vergangen ist", so Johannes Mairoll. "Wir sind glücklich, dass wir so brave Nachfolger haben, damit unser Baby weiterlebt", freut sich Johanna Mairoll.

"Johnnys Disco" gibt dazu am Wochenende gleich ein starkes Lebenszeichen, wenn am Freitag und Samstag das 50-jährige Bestehen gebührend gefeiert wird.

